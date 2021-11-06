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花蓮慈濟醫院中醫兒科主任楊成湛醫師表示，腦性麻痺相當於中醫「五遲」、「五軟」、「五硬」， 腦性麻痺是大腦在發育未成熟前，因某些原因造成部分腦細胞受到傷害或病變，所引起的運動機能障礙，常合併語言溝通及智能與學習發展上的多重障礙。
針灸改善腦部循環 促進神經末梢功能
楊成湛醫師指出，兒童大腦具有相當的可塑性，依中醫經絡循行理論，以針灸百會四神聰、手三里、合谷、足三里、太衝等穴道與捏脊督脈、膀胱經與按摩經絡經穴等，可以改善腦部循環，促進肌肉及神經末梢的功能，放鬆肌肉張力，增加運動能力，改善腦麻病童的肌肉張力、增強肢體活動度，並輔以中藥如杜仲、遠志、白朮、茯苓等來醒腦開竅、開脾健胃。
中西醫合併治療 獲得更完善照顧
健保局推出「小兒腦性麻痺中醫優質門診照護計畫」，只要經由西醫門診確診為小兒腦性麻痺病患、或外院轉診確診為小兒腦性麻痺病患，年齡區間限定為2-12歲，可透過小兒科或復健科門診轉介約診加入此計畫。楊成湛醫師說，腦性麻痺孩童在接受西醫治療的同時，也能在健保給付範圍中，獲得更完善的中醫醫療照護。
資料來源：健康醫療網 5歲童早產腦部缺氧致腦性麻痺 中西醫合療現曙光
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