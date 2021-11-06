COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

脫臼自己喬回去就好？　骨科醫破解錯誤觀念

脫臼自己喬回去就好？　骨科醫破解錯誤觀念
脫臼自己喬回去就好？　骨科醫破解錯誤觀念

健康醫療網

2021-11-06 12:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】一名30多歲陳先生，國中時期因運動時投籃跳耀不慎扭傷膝蓋，導致左膝膝蓋骨也就是髕骨突然往外側脫臼，至他院急診就醫後才復位回去，未料開啟其漫長脫臼再復位之旅。所幸經式微創內側髕骨韌帶重建手術」後，如今自身又能開始奔跑跳躍，感謝直呼重新點燃延續其運動生命。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一次脫臼免擔心　多次脫臼恐致關節退化

安南醫院骨科方啟榮醫師指出，其實門診中還蠻常見髕骨脫臼的病人，對於只一次的脫臼可以不必太擔心，因為良好的股四頭肌訓練及適當的護膝可收良好療效，但若是一次以上的多次脫臼就必須要注意，很多病人誤以為「喀一聲回去就好了」，這其實是非常錯誤的觀念，因為如此一來會潛意識的讓自身運動量降低，以避免之後再次的脫臼下去，進而影響肌力的訓練而導致慢性肌少症，甚至反覆的脫臼復位還會導致軟骨受損及關節退化，最後嚴重到需要進行人工關節置換手術，因此不可不慎。

新式微創內側髕骨韌帶重建手術　傷口小、恢復快

方啟榮醫師說，目前醫療科技已能做到經由移動式X光機來獲得精準定位，以施做「新式微創內側髕骨韌帶重建手術」，傷口更小、位置更好、癒後效果更佳，再配合術後復健運動，膝蓋復原情況更佳，病人在術後3-6個月內皆能恢復正常生活，也無骨折或再脫臼併發症發生。

方啟榮醫師強調，髕骨脫臼手術需骨科醫師多層面向評估包括股骨滑車結構與肢體平衡等細節和與病人的充分溝通，如此才能真正病人醫師雙贏。



資料來源：健康醫療網 脫臼自己喬回去就好？　骨科醫破解錯誤觀念

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀