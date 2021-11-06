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安南醫院骨科方啟榮醫師指出，其實門診中還蠻常見髕骨脫臼的病人，對於只一次的脫臼可以不必太擔心，因為良好的股四頭肌訓練及適當的護膝可收良好療效，但若是一次以上的多次脫臼就必須要注意，很多病人誤以為「喀一聲回去就好了」，這其實是非常錯誤的觀念，因為如此一來會潛意識的讓自身運動量降低，以避免之後再次的脫臼下去，進而影響肌力的訓練而導致慢性肌少症，甚至反覆的脫臼復位還會導致軟骨受損及關節退化，最後嚴重到需要進行人工關節置換手術，因此不可不慎。
新式微創內側髕骨韌帶重建手術 傷口小、恢復快
方啟榮醫師說，目前醫療科技已能做到經由移動式X光機來獲得精準定位，以施做「新式微創內側髕骨韌帶重建手術」，傷口更小、位置更好、癒後效果更佳，再配合術後復健運動，膝蓋復原情況更佳，病人在術後3-6個月內皆能恢復正常生活，也無骨折或再脫臼併發症發生。
方啟榮醫師強調，髕骨脫臼手術需骨科醫師多層面向評估包括股骨滑車結構與肢體平衡等細節和與病人的充分溝通，如此才能真正病人醫師雙贏。
資料來源：健康醫療網 脫臼自己喬回去就好？ 骨科醫破解錯誤觀念
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