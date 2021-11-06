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冬季人體消化機能活躍，胃液分泌增加、食量大增，最適合飲食調理，但是，切記盲目進補。奇美醫學中心中醫部總醫師梁祐爾說，壯陽必須有陰精的基礎，需注意平常消化功能，否則越補越虛。
尤其現代人營養過剩、忙碌、少運動的生活飲食型態，體內常有鬱熱；經過炎熱的夏季、及乾燥的秋季後，陰液受損，加上天冷活動量減少，產生「外寒內熱」，若大肆助陽，便會發生失眠、口腔潰瘍、便秘、痔瘡、皮膚紅疹等上火的症狀。
四神湯 恢復胃腸功能
此外，梁祐爾總醫師強調，低溫會刺激胃酸，但胃部蠕動反而減緩，食物容易積滯，對於平常消化不良或食慾不振者，恢復胃腸功能是冬天進補的重點。四神湯是一帖常見而好用的藥材，其中的組成：茯苓、淮山藥、蓮子、芡實，都具補脾陰、厚實腸胃的效果。
兩類體質進補須注意 清補、通補較合適
以下兩類體質的民眾進補時尤其需要謹慎：體瘦、長期晚睡、大便偏乾、容易皮膚過敏或長痘痘、身體常覺燥熱，舌頭細瘦加上舌色紅、舌面有裂紋，屬於中醫「陰虛有熱」；或是肥胖、飲食油膩、臉容易出油、身體困重或痠重、大便軟黏，舌頭形狀胖而舌苔厚，屬於「痰濕內盛」的體質。
梁祐爾總醫師建議，這兩類人可用清補、通補的方式，選擇甘潤生津又好消化的食材，例如百合、杏仁、蓮藕、山藥、木耳、大白菜、白蘿蔔等等，痰濕重則加上砂仁、白豆蔻、薏苡仁等。
資料來源：健康醫療網 進補後失眠、口腔潰瘍？ 中醫：２體質當心傷身
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