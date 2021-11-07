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許多的藥膳補品，大多由中藥材配製而成，而中藥也是藥，如您屬於慢性病患者，就應該要注意正在服用的西藥是否會跟您所吃的藥膳產生「中西藥交互作用」呢，其所產生的副作用則可能造成您健康上的危害，但您放心，藥師是您生活上的好鄰居，藥師公會全聯會向全民宣導正確的冬令進補指引與建議，讓您安心健康過好冬。
高血壓患者食用過量當歸、人參 恐影響血壓
理事長黃金舜表示，中藥西藥都是藥，民眾多半把食補視為保健食品，卻往往忽略了食品本身的藥性，黃耆、當歸以及人參等常見的藥材，都是冬令進補民眾的熱門選擇之一，不過卻忽略了，如果有慢性病的病史，像是高血壓族群，食用過量當歸以及人參，可能會讓已控制好的血壓受影響，是重大的藥物配伍禁忌，因此民眾在進行中西藥交互食用的過程中，必須知道相關的藥性，在食補前應該向社區藥局藥師進行諮詢，免得讓病況惡化。
抗凝血劑避免服用當歸 高血壓藥避免吃到白芍
藥師公會全聯會中藥發展委員會主委黃世勳提醒民眾，如果有在服用口服抗凝血劑華法林(Warfarin)的民眾，建議在食補中避免服用到當歸等食材，否則恐怕會增加出血的風險，有在服用高血壓藥物利血平(Reserpine)的民眾也盡量避免吃到白芍，因白芍含有有機酸，會酸化尿液減少腎小管對弱鹼性藥物的吸收，增加排泄降低其藥效，有在服用強心劑地高辛(Digoxin)的民眾，也要避免服用到甘草等食材，因具有去氧皮質酮樣(Desoxycortone-like)作用，促進鉀離子的排泄，會增加用藥敏感性，因此在進行食補前有在服用西藥的民眾都需要特別注意。
藥師公會全聯會在此提醒民眾，看病找醫師，用藥找藥師，服用任何藥物都必須遵從用藥指引，在進行食補上也別忘了食材本身的藥性，應多多注意自身正在服用的藥物，以降低多種藥物和食補的交互作用產生的風險。
資料來源：健康醫療網 您是慢性病患者嗎？ 冬令進補要注意
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