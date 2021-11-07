【油價公告】中油、台塑宣布明(08)日起國內汽油降 0.2 元、柴油漲 0.1 元

台灣中油台灣中油公司宣布自明明（8）日凌晨零時起汽油調降0.2元、柴油調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.0元、95無鉛汽油每公升31.5元、98無鉛汽油每公升33.5元、超級柴油每公升28.1元。本週油價除維持亞洲鄰近國家最低價機制並啟動平穩措施，汽、柴油各吸收0.5元。
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本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌1.54美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.02美元，惟因亞洲鄰近國家油價上漲，計算後價格已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，與上週零售價比較汽、柴油應各調漲0.3元及0.6元，換算95無鉛汽油每公升32.0元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之2.0元經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收0.5元，吸收後汽油實際價格每公升調降0.2元、柴油調漲0.1元。
台塑石化台塑石油表示，受到美國將參加伊朗核協議談判、美國原油庫存連續兩週增加，以及石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)決議12月維持原訂增產協議，美國可能釋出戰略原油儲備等因素影響，促使本週國際油價下跌。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2021年11月8日(週一)凌晨01:00開始，調降汽油批售價格0.2元/公升，調漲柴油批售價格0.1元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。