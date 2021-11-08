反對派候選人遭監禁　尼加拉瓜強人總統料連任

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奧蒂嘉5月以來已囚禁近40名反對派領導人物，其中包括7名總統候選人、知名企業領袖、記者，甚至他過去的反抗軍盟友。
奧蒂嘉在選票上的對手，是5個由小聯盟黨派推出的知名度不高候選人。
尼加拉瓜一院制國會的92席同在今天舉行選舉，目前國會席位也都由奧蒂嘉的盟友牢牢控制。尼加拉瓜的合格選民約450萬人。
華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）中美洲政治研究員馬薩克（Jason Marczak）表示，這次大選「沒有可信度」，奧蒂嘉只會以野蠻的手段來改變本身的低聲望。「他只能透過監禁可能的對手來取得勝利」。
奧蒂嘉在2018年採取打壓的手段，鎮壓原本因不滿削減支出而起的和平抗議活動，造成300多人喪生，數千人受傷。
去年，尼加拉瓜執政黨制定新法將異議分子入罪，近幾個月開始禁止外國記者入境。
一名路透社記者5日遭邊界官員遣返，另一名尼加拉瓜公民則在9月被拒入境。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）批評這場大選是「騙局」，並抨擊75歲的奧蒂加和70歲的穆麗優打算建立一個「專制王朝」（authoritarian dynasty）。
馬薩克等分析家指出：「當前的問題並非11月7日發生了什麼，而是美國和其他民主國家11月8日回應力道如何。」（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1101107