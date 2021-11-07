Toyota Corolla Cross No.034 ---- 平順好開的 CVT 變速箱

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首先排檔操作方面，Corolla Cross 依舊採用傳統機械換檔方式，有著易上手、直覺度高的特性，沒有轉換開車習慣的過渡期。而實際駕駛感受部分，其加速感受是靈巧輕快的，輔以輕盈的油門設定，稍微踩下油門即可獲得足夠的起步加速力道，同時在少了傳統自排變速箱換檔時齒輪銜接、接合的頓挫感，運轉平順度可說是相當滿意，尤其是大量在市區開車遇到壅塞情形，而這點剛好滿足大多數消費者對於車輛好開、好上手的定義。
另一方面，汽油版 Corolla Cross 較過去的 Altis Hybrid 多了 7 速模擬檔位功能，由於是透過電腦設定的關係，切換檔位完全沒有銜接的空窗期，遇到超車或者下坡利用擋位控制車速，也都能夠精準的控制引擎轉速，適時發揮引擎輸出的特性。不過雖然說可以模擬檔位，但 CVT 變速箱動力傳輸的反應速度還是比不上一般自排變速箱，要說有達到熱血的程度還真有段距離。
簡單來說，從 Toyota Corolla Cross 種種配置來說無外乎就是要滿足多數消費者的使用需求，輕鬆代步才是開著 Corolla Cross 時的真諦。
本週使用情形方面，Corolla Cross 在 11/3 加滿 37.04 公升的 95 無鉛汽油 ，自前一次加滿油行駛 374 公里，換算平均油耗約為 10.1km/L，此桶油主要都在台北市區行駛，也涵蓋部分快速道路，全車機能運作均正常。