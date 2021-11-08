Ford Kuga ST-Line No.056 ---- 長測任務完成，正式關箱結案

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動力表現方面，Kuga ST-Line 所採用的 2.0L EcoBoost250渦輪增壓汽油引擎搭配四輪驅動系統，具有輸出強勁、加速輕快有力、超車輕而易舉等、抓地性佳、減少轉向不足現象等優點，但油耗數字不亮眼，且噪音略大，而 8 速手自排變速箱的換檔銜接平順，也可有效保持較低轉速行駛，但換檔反應不算快、R-D 檔間切換會有些許空窗期，在低速時會有些微頓挫感。
ADAS 使用心得方面，Kuga ST-Line 標準配備的 Ford Co-Pilot360 全方位智駕科技輔助系統達到 Level 2 的輔助效果，對於判位前方車輛精準，可確實在低、中、高速保持車道中並跟隨前車行駛，在同級當中可說是最完善，不過 ACC 的自動加減速細膩度可再提升。而 TSR 道路標誌識別輔助系統擁有掃描速度快且同時顯示在儀錶板與 HUD 提醒駕駛等優點，然而行駛高速路段有時會掃到大車速限，而忽略較慢出現的小車速限。至於 BLIS視覺盲點偵測系統的作動效果迅速，可惜未搭配聲音警示或輔助修正，而 CTA 倒車來車警示系統不僅反應快速，還可在 8 吋螢幕中顯示來車方向讓駕駛即早煞車，若能搭配自動煞車輔助會更佳。
科技與配備使用心得方面，Kuga ST-Line 所搭載的 SYNC3 娛樂通訊整合系統具有反應迅速、介面直覺、內建中文導航與繁體介面等優點，但其 8 吋螢幕略小且角度未偏向駕駛，在長時間使用後會燙，且沒有無線 Apple CarPlay可搭配 Qi 手機無線充電座使用，不過無限充電座的位置就手也具止滑效果，然而充電速度不算快。HUD 抬頭顯示器的亮度與尺寸恰當且資訊充足，但非前檔投影式，而多出升降式壓克力板影響質感。12.3 吋數位儀錶的畫質佳、顯示功能豐富、上方儀錶台遮蓋使豔陽下保持良好判讀性，缺點是夜間亮度過亮。而全景電動天窗擁有採光佳、營造開闊感、可開啟通風等優點，缺點是太陽下較熱，並影響車頂隔音 (特別是下大雨時)。至於 B&O 音響的喇叭數夠多，音質也達水準內，在同級車間算是有誠意的配備。Kuga ST-Line 還擁有 AFS 頭燈主動式轉向照明輔助系統 + AHB 自動遠光燈+ Glare Free 智慧型防眩光遠光燈，可在過彎時預先照亮欲行駛方向，且作動反應迅速靈敏，但在國道靠近護欄行駛時會打亮單側遠燈，其儀錶板燈號讓駕駛誤以為 AHB 開啟前向遠光燈，而燈具單換成本高，平時需要多花精力愛護。
空間使用心得上，Kuga ST-Line 的駕駛空間以雙材質鋪陳，使得座椅支撐性與包覆性出色，也具電動調整功能，但發泡綿設定偏硬。而乘坐空間的寬敞充裕，且後座椅背可調整傾斜角度，不過上下車時需採站姿，並需留意向外突出的側裙。視線部分，Kuga 受惠於 SUV 高車身而可觀察較遠路況，但周圍死角比房車/掀背車多，需多耗費精神留意周圍狀況。置物收納部分，Kuga 在手套箱與門板均設有置物空間，行李廂空間方正且高，還搭載電動尾門，可惜受限於客貨車認證，行李廂與後座頭枕間多出鐵桿，影響靈活性。
使用成本方面，Kuga ST-Line 自交車統計至 2021 年 11 月 1 日為止，共計加 52 次油，總平均油耗為 7.427km/L，最佳的一桶油耗可達13.235km/L，定期保養共 2 次，1 千公里時費用為 3,479元 (零件3,479元、工資因首保優惠為 0 元)，1 萬公里時費用為 4,158 元 (零件 3,555、工資 670元)。保險選擇新安東京海上產物保險股份有限公司的乙式，全年度費用為 23,466元。
在長期測試期間，Kuga ST-Line 也經歷幾項改裝，首先次安裝本站電商網站七車坊 7Car Shop 推出的 Co-Pilot 360 Level 2 Plus 自駕輔助優化研究套件，花費新台幣 9,500 元，另外也在 1 萬公里回廠定期保養時升級麥花臣懸吊系統的鋁合金下支臂，防疫期間連工帶料優惠價為新台幣 9,999 元 (原價新台幣 12,347 元)。為了補強原廠未具備的功能，Kuga ST-Line 前往 J 工坊升級 APA2 主動式全方位停車輔助系統，費用新台幣 1.8 萬元，花費新台幣 2 千元將車門警示燈改為開門時亮紅燈，也開啟多項隱藏功能，包括儀錶板可操作原先僅在 SYNC3 中的盲點設定、交通號誌辨識及車道偏移功能、HUD 增加 Android Auto 上 Google 導航箭頭指引、開啟 IPMA 路線錯誤預警功能及 ISA 智慧車速限制器、車速 20km/h 以上自動上鎖、SYNC3 空調控制介面、增加開機畫面 (例 ST、RS、Mustang 等)、關閉發動狀態下車之喇叭提示聲、永久關閉怠速熄火、開啟轉方向盤亮前霧燈、鎖車一鍵關窗、調胎自動學習、發動後大燈不自動切入 Auto 模式，並將原廠設定電瓶充電 80% 的數值提升為95%。每項費用為新台幣 300 元，達 4 項以上則為新台幣 1 千元。
總結來說，Kuga ST-Line 擁有完善的安全輔助、豐富的配備、同級間最優異的動力、歐洲車般的行駛路感及出色的空間表現，以新台幣 120 萬元的價位而言，整體表現相當稱職。
本週使用情形方面，Kuga ST-Line 主要由小七哥本人駕駛，在台北市區作為日常代步、通勤與公務行程往返之用，自前一次加滿 98 無鉛汽油後，累積行駛約 273.3 公里再添加 45.53 公升的 98 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 6.003km/L。