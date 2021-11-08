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Q：吃火鍋時，食材的順序應該是先煮肉，還是先下菜呢？
A：傳統吃火鍋的順序應該是先吃肉，因為肉汁可以帶出湯底的好味道。但肉容易有飽足感，為了平衡攝取葷素食物的攝取比例，建議可以肉→菜→肉→菜，輪流搭配著下鍋食用。
Q：蝦類是火鍋常見的海鮮食材之一，但往往一不小心就煮過頭，導至蝦肉太老，吃起來反而有點掃興，煮蝦的時間該怎麼掌握呢？
A：火鍋搭配的蝦子有很多種類，龍蝦與大明蝦煮約5分鐘、天使紅蝦約3分鐘，相較下體型較小的白蝦，煮1.5-2分鐘即可。稍微留意煮蝦的時間，會發現蝦肉熟度剛剛好，吃起來鮮甜又Q彈。
Q：火鍋的蘸醬可以怎麼調製？
A：吃火鍋時，想必大家對熱量一定很斤斤計較，醬料建議可用青蔥、蘿蔔泥、蒜末、辣椒、薄鹽醬油、白醋等搭配後酌量蘸取，即可添加食物風味，又可增加對人體有益的植化素攝取。
Q：鍋底越來越百變，多了許多台式鍋物等，蘸醬可以怎麼選？
A：比如，麻油雞鍋、剝皮辣椒雞鍋或魷魚螺肉蒜鍋等，本身鍋底風味已經很足夠，鍋中食材使用一般醬油或沙茶蘸醬皆不太適合，但如果本身是個醬料控無醬不歡的話，建議可改蘸一點胡椒鹽。
Q：吃火鍋時建議搭配什麼飲料呢？
A：吃火鍋時，除了部分蔬菜外，主食幾乎都是肉、海鮮，若再加上各式貢丸、火鍋料時，油脂攝取馬上超出正常需求，建議飲品可以選搭茶飲，茶可以去油膩，促進腸胃蠕動、幫助消化等。
Q：吃火鍋的時間大約多久比較適當呢？
A：一般來說，火鍋鍋底燒煮90分鐘後，湯底中的亞硝酸鹽含量會逐漸增加，建議大家吃鍋時，最好控制在1到1個半小時之間，不要長時間一直慢慢煮慢慢吃。
這篇文章 秋冬嗑鍋｜懂得這樣做會讓火鍋更好吃 要當吃鍋老行家這些眉角你要知道 最早出現於 行遍天下旅遊網