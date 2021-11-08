朱批保官位　蘇貞昌：踩到痛腳哇哇叫是「正常倫」

國民黨主席朱立倫今（8）日指出，行政院長蘇貞昌批評他是「主謀變把風」，是蘇院長為了保官位口不擇言。蘇貞昌出席活動也受訪表示，他踩到朱立倫的痛腳，所以朱哇哇叫是「正常倫」，比起朱立倫常常講話跟以前不一樣、反常，那還好得很。
記者王敏旭／綜合報導
2021-11-08 11:16:45
蘇貞昌今前往台南出席國立臺灣歷史博物館升格典禮受訪指出，公投本來是政策的抉擇，應該就事論事，是朱立倫提升為政治鬥爭，還說是要倒閣，現在看到國民黨籍縣市長紛紛出來表態反對，朱立倫反而縮回去了，說只是幫忙，他用本來是主謀，現在變成把風的幫忙，這個形容是再傳真、貼切不過。
另外台北市長柯文哲質疑，核四每年花40億元封存，乾脆直接關掉，還可以省封存費。蘇貞昌今前往宜蘭宣講公投說明會，是不是要呼籲宜蘭縣長林姿妙反核四。
蘇貞昌表示，核四是國民黨硬要蓋的，封存的也是國民黨的馬英九，前後15年浪費了3000億元，現在不得不，還得付封存費用，但數字不是那樣，數字是講錯了。
蘇貞昌說，台灣要建立非核家園，需要大家一起來，因為是公投有這一題，而且行政院就是當事人的一方，他要帶著團隊，一個地方、一個地方向國家的主人人民報告，這些政策、這些狀況是怎麼樣。
蘇說，公投不是在政黨的輸贏，而是在決定台灣的前途、是否安全、要不要永續。作為行政院長他要很辛苦地一場一場向人民報告，希望人民都在12月18日踴躍投票，一定要「四個不同意，台灣更有力」。