換上明亮內裝配色　Nissan Note Airy Gray Edition 於日本推出

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本次推出的 Note Airy Gray Edition，主要是針對內裝換上了全新的 Airy Gray 灰色配色，包括座椅、儀錶台、中央扶手、前門板織布區域、前門板扶手及安全帶均可見到，原廠表示可營造出更明亮且開闊的視覺感受。
配備方面，Note Airy Gray Edition 擁有 ProPilot 半自動駕駛系統 (含導航輔助)、I-AVM (含 MOD 及煞車輔助)、智慧型車內後視鏡、BSE、I-BSI 及 RCTA 等，車主還可選配由 Autech 開發的副駕駛座旋轉式座椅。
動力配置方面，Note Airy Gray Edition 採用 e-POWER 電能驅動系統，採用 HR12DE 1,198cc 直列 3 缸汽油引擎搭配 EM47 電動馬達，引擎作為發電機之用，可輸出 82ps 最大馬力及 10.5kg-m 峰值扭力，馬達則可輸出 116ps 最大馬力及 28.6kg-m 峰值扭力，四區車型增加可輸出 68ps 最大馬力及 10.2kg-m 峰值扭力 MM48 馬達。
目前 Note 車系以日本市場為主，原廠是否有意藉此車來向海外推廣 e-POWER 技術，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤。