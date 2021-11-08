轉型跨界小型掀背車　新一代 Toyota Aygo X 歐洲登場

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從外觀上來看，Aygo X 延續了今年 3 月亮相的 Aygo X Prologue 概念車的設計語彙，全車以黑色塑料材質包覆營造跨界風格，據原廠稱車身離地高度提升 11mm，頭燈延續概念車的迴力鏢造型，車身提供雙色塗裝搭配，車尾保留 Aygo 車系以玻璃作為行李廂蓋的傳統，尾燈組也承襲直立設計，加入閃電形的 LED 導光條增進新潮感。
進到內裝，Aygo X 以大量的導角線條搭配跳色的飾板營造出俏皮活潑的氛圍，配備上導入 9 吋 Toyota Smart Connect 多媒體系統，支援 Android Auto 和 Apple CarPlay 連結與線上更新功能，其他還包括多功能三幅式方向盤、LCD 行車資訊幕、環艙照明、無線充電以及含 300W 擴大器、200mm 重低音喇叭的 JBL 音響系統。車身尺碼方面，Aygo X 長 3,700mm、寬 1,740mm，高 1,525mm，軸距為 2,430mm，較上一代有顯著的增長，因此後行李廂空間也從舊有的 168 公升提升至 231 公升，同時駕駛座椅乘坐姿點也高出 55mm，一舉提高了駕駛視野。
在安全性方面，Aygo X 所有車型都標配了 Toyota Safety Sense 套件，整合了單顆攝影鏡頭和毫米波雷達，提供含車輛、晝夜行偵測、白天自行車、行人偵測的碰撞緩解系統、智慧型主動巡航控制、車道跟踪輔助和緊急轉向輔助的預碰撞系統 (PCS)。
動力方面，囿於 Aygo X 是一款入門級的代步都會小車，動力系統方面僅採用 1.0 升 12 汽門直列三缸汽油引擎，搭配 5 速手排或 S-CVT 無段變速系統，提供 71hp 最大馬力與 93Nm 最大扭力，擁有 20.4km.L (S-CVT，WLTP 規範) 油耗表現。
隨著休旅車盛行，許多入門級的車款也逐步轉型跨界風格的導向迎合趨勢，如今 Aygo X 重新定義風格後不僅可以與同平台架構的 Yaris 區分開來，讓市場多一分選擇，同時未來在捷克 Kolin 的 Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) 製造後，也可幫助該廠在 2025 年時達成歐洲年銷量 150 萬輛的目標，並且持續展現 Toyota 深耕歐洲市場的決心。