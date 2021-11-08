導入全速域 CTS 車道維持輔助　2022 年式 Mazda3 規格配備曝光

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2022 年式 Mazda3 同樣提供四門房車與五門掀背車型，除四門房車較五門掀背多出受訂生產的 20S BTO/尊榮型外，兩種車身形式均提供 20S Carbon Edition 型動尊榮安全型、20S Premium 型動旗艦版及 20S Signature 旗艦進化型 (五門稱為型動旗艦進化版)。此外也將提供 20S Signature Carbon Package 作為選配套件，內容包含酒韻紅真皮座椅、爍黑車外後視鏡及爍黑鋁合金輪圈。
配備方面，2022 年式 Mazda3 全車系擁有 LED 頭尾燈、感應雨刷與頭燈、Push Start、7 吋數位儀錶、8.8 吋中央螢幕 (Apple CarPlay/Android Auto/藍牙/USB)、7 具氣囊、DSC、EPB 電子手煞及 Auto Hold 等。
除了接單生產的 20S BTO 尊容型外，其他車型搭載全速域 MRCC 主動式車距控制巡航、SBS 智慧前行煞車輔助、CTS 巡航模式車道維持輔助 (升級為全速域)、LAS 車道偏移防止、LDWS 車道偏移警示、BSM 盲點偵測、RCTA 後方來車警示、HBC 遠近光自動調節、DAA 駕駛疲勞警示、方向盤換檔快撥片、後座出風口及雙區恆溫空調。
20S Premium 型動旗艦版再升級皮質座椅、18 吋輪圈、LED 晝行燈、主動轉向頭燈、雙環造型 LED 尾燈、Keyless 免鑰匙進入系統、電子防眩後視鏡、前方四眼式輔助雷達、360 度環景輔助系統、SBS-R 倒車煞車輔助系統及 SBS-RC 智慧後車盲區煞車輔助系統。
至於最頂級的 20S Signature 旗艦進化型 (五門稱為型動旗艦進化版) 再增加 HUD 全彩投影式抬頭顯示器、車外後視鏡防眩附記憶、鋼琴烤漆車門飾板、真皮座椅、駕駛座 8 向電動調整附記憶及電動腰靠、Bose 12 支揚聲器、高質感內裝亮銀套件、無邊框後視鏡及深灰色鋁合金輪圈。
動力配置方面，2022 年式 Mazda3 仍採用 2.0 升 Skyactiv-G 直列 4 缸自然進入汽油引擎，可輸出 165 匹最大馬力及 21.7kg-m 峰值扭力，搭配 6 速手自排變速箱及前輪驅動。目前售價資訊尚未曝光，關於 2022 年式 Mazda3 的詳細規格配備，有待台灣馬自達汽車證實，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息。