一張圖看懂萊豬！吃了會怎樣？會生病嗎？招名威詳解！

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招名威教授首先簡單說明萊克多巴胺，其為瘦肉精的一種，會加進飼料餵食豬隻，主要目的如中文名一般，在於減少脂肪，以增加瘦肉、肌肉的比例，除了可藉此增加口感，使其如菲力牛排一樣較有嚼勁，也期望能降低食用者三高等心血管疾病發生的機會，而不僅豬隻，也會見到牛隻使用萊克多巴胺，也就是所謂的萊牛。
萊豬吃了會怎樣？常見問題一次看懂！
萊克多巴胺在許多人的印象中，或許就像塑化劑、環境荷爾蒙等有害物質一般，對人體有害，甚至也有人直呼有毒、或生病的豬、瘋豬等，對此招名威教授表示，萊克多巴胺和上述這些並無法畫上等號。
招名威教授解釋，萊克多巴胺不具毒性，吃了萊克多巴胺的豬並不會變成病豬或瘋豬，吃了萊豬的人也不會中毒，也沒有致癌的疑慮，更不會影響性器官、生孕或是下一代。且也因為其為水溶性，代謝率相當高，約一至兩天的時間就可排出99%以上，並不像環境荷爾蒙會長年累月的堆積在身體當中。不過，萊克多巴胺確實在攝取量嚴重超標的情況下，是有可能形成心血管疾病、內分泌失調等問題，但是恐怕並不容易。
以目前來看，開放萊豬進口的國家，除了台灣以外，也包括了日本、越南、馬來西亞、澳大利亞、墨西哥、紐西蘭、智利、加拿大、新加坡、祕魯、汶萊等，而台灣進口限制比多數國家都來得嚴格，據衛服部公布，肌肉及脂，包含皮為0.01 ppm、肝臟為0.04 ppm、腎臟為0.04ppm、其他可供食用部位，例如胃、腸、心、肺、舌、肚、腦、血等為0.01 ppm。
萊豬吃到這個量，確實可能會影響健康。
上述這些數據或許對民眾而言較為陌生，若換算成民眾關注的「攝取安全容許量」來看，民眾要吃到超標，恐怕得每日吃到7.5公斤，並連續吃兩年，才有可能超過攝取安全容許量，而這還只是超過攝取的安全容許量，並不代表身體鐵定會出問題。而若是真的吃到這個量，或許該要擔心的是自己的飲食問題，包括如飲食失衡、鈉鉀失衡等造成的健康問題，如痛風、或三高等慢性疾病。
不吃萊豬該注意什麼？如何避免吃到萊豬？
從上述資訊可了解，萊豬、萊牛、萊克多巴胺對人體影響機率非常低，招名威教授甚至直言，這遠遠低於PM2.5對人體的危害，無法稱作有害物質、致癌物質，甚至連邊都沾不到，因此不必過度擔心。
不過台灣是自由市場，可選擇吃或不吃，並非進口就非吃不可，或只剩下萊豬可吃，若真的不想吃，也不必擔心會在不知不覺之中吃到，因為不論是食品或是店家都會有相關標示，沒標示即違法。因此民眾在吃豬肉前，可先看商品及店家的標示，即可安心地享用豬肉。
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