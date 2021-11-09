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【試駕】只有Volkswagen Golf GTI能超越Golf GTI

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-11-09 11:25:20

在此之前已分別試駕過Golf 280 eTSI R-Line與Golf 230智能版，但內心真正期待還是Volkswagen招牌車壇經典Golf GTI，通常改款車型於動力方面也會進行調整，可是八代Golf GTI卻沒有任何成長，這反而讓人在期待之餘應充滿好奇，

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在此之前已試駕過Golf 280 eTSI R-Line與Golf 230智能版，不同的配備編成與價格設定滿足各種消費族群預算需求，但對於性能玩家來說Golf GTI才是唯一選擇，而我也和各位一樣期待。

對車不熟悉的可能無法分辨Golf GTI與一般Golf外觀的差異，但內行人看到GTI專屬空力套件、雙出排氣管等就會清楚知道，而且八代Golf GTI車尾置中GTI銘牌與X型LED霧燈更大幅提高辨識度。但這些都不重要，因為Golf GTI就是要好好盡情的開上數回。

如果沒特別研究遠看Golf GTI與一般Golf並無明顯差異。
如果沒特別研究遠看Golf GTI與一般Golf並無明顯差異。
我想應該很多人會一直開著霧燈吧。
我想應該很多人會一直開著霧燈吧。
前輪拱有GTI銘牌讓人辨識。
前輪拱有GTI銘牌讓人辨識。
雙出排氣管雨尾門銘牌都清楚展現身分。
雙出排氣管雨尾門銘牌都清楚展現身分。
Golf GTI配備235/35 R19圈胎。
Golf GTI配備235/35 R19圈胎。
話說多數車輛在改款時除了外觀、配備、座艙格局與動力輸出也會進行更新，但八代Golf GTI卻在動力輸出部分並未做任何調漲動作，即便配備內容有明顯進化，但動力未漲總難免讓人失望，畢竟價格都漲價了。

八代Golf GTI動力並未提升，仍維持245hp/37.8kgm輸出，好在加速表現一樣強勁有力。
八代Golf GTI動力並未提升，仍維持245hp/37.8kgm輸出，好在加速表現一樣強勁有力。
變速箱也為七速自手排但改為線傳控制。
變速箱也為七速自手排但改為線傳控制。
然而這樣的設定反而讓人好奇，在前往山路途中245hp/37.8kgm輸出依舊強勁有力，七速自手排變速箱換檔邏輯也一樣聰明伶俐，到了山區發現方向盤的回饋不如以往來得靈活，類似像被束腹的感覺，不過待時間愈來愈久也就慢慢適應。之後將速度向上提升，在穿梭過數個彎道後，Golf GTI的表現讓人大吃一驚，減重的懸吊系統與帶來瘦身效果的鋁和金副車架，都讓腳下反應變得輕盈，但真正讓Golf GTI如吃大還丹功力大增的是VDM車輛動態管理系統與作動更聰明的VAQ限滑差速器。在上一代Golf GTI已有讓駕駛技術提高的自我良好感受，這代Golf GTI則將此感受進行放大，在一進一出的過程中可明顯感受到在電控輔助下擁有極高的循跡性，尤其試駕當天有一路段雨勢還不小，在此路況下不僅不算容易出現推頭情況，甚至還能提早補油提高出彎速度，當然進彎也可以用更快速度與走更刁鑽路線，而此時內心驚嘆沒想到原來Golf GTI的245hp可以如此之快，先前動力未提升的疑惑與小抱怨也消散了。

在經過幾個彎道後八代Golf GTI底盤功力讓人大吃一驚。
在經過幾個彎道後八代Golf GTI底盤功力讓人大吃一驚。
VDM車輛動態管理系統讓Golf GTI在彎中有著極高穩定與循跡性。
VDM車輛動態管理系統讓Golf GTI在彎中有著極高穩定與循跡性。
更高的極限能夠提早補油出彎。
更高的極限能夠提早補油出彎。
看在彎中表現的進化與帶來樂趣的份上，動力未提升這事也就算了。
看在彎中表現的進化與帶來樂趣的份上，動力未提升這事也就算了。
另外DCC主動式底盤控制也是造就精湛功力重要功臣，多段電子調整除可依需求設定，於運動模式下鮮明有感的作動，在殺彎時提供令人信心十足的支撐力，無需擔心不知何時會浮現的側傾，然而除了熱血操駕這套避震系統於舒適模式也提供符合通勤的乘坐感受。不過DCC系統並非標配，在此也建議各位既然都買了就選DCC吧，如此才能讓Golf GTI徹底發揮應有的實力。

DCC主動式底盤控制為選配，但建議要買Golf GTI請加選。
DCC主動式底盤控制為選配，但建議要買Golf GTI請加選。
懸吊阻尼軟硬具有多段調整。
懸吊阻尼軟硬具有多段調整。
Golf GTI除了可盡情殺彎，用於通勤也相當稱職。
Golf GTI除了可盡情殺彎，用於通勤也相當稱職。
再來說說Golf GTI座艙，基本上格局配置都與其它車型相同，10.25吋數位儀表、10吋MIB 3中控螢幕都有提供，為了呈現GTI身分，方向盤與數位儀錶都有專屬介面，儀比平台飾版也採用蜂巢式設計。眼尖的你應該也發現Golf GTI經典的格紋座椅不見了，取而代之的是高規才有的真皮跑車座椅，且提供更好的包覆支撐性及通風加熱功能，不過心裡還是懷念格紋布。

Golf GTI座艙與一般Golf相比並無明顯不同。
Golf GTI座艙與一般Golf相比並無明顯不同。
真皮跑車座椅包覆性佳，且具有通風加熱通能，但還是懷念格紋布椅。
真皮跑車座椅包覆性佳，且具有通風加熱通能，但還是懷念格紋布椅。
方向盤當然不會缺少GTI字樣。
方向盤當然不會缺少GTI字樣。
儀表平台配備蜂巢式飾版。
儀表平台配備蜂巢式飾版。
中控當然配備10吋螢幕MIB 3系統，無線Apple Carplay與無線Android Auto也沒缺少。
中控當然配備10吋螢幕MIB 3系統，無線Apple Carplay與無線Android Auto也沒缺少。
配備的10.25吋提供多種顯示介面。
配備的10.25吋提供多種顯示介面。
但都買Golf GTI了當然要用GTI專屬介面。
但都買Golf GTI了當然要用GTI專屬介面。
ACC主動式固定車距巡航、主動式車道修正、車道維持、後方橫向車流警示一樣不缺。
ACC主動式固定車距巡航、主動式車道修正、車道維持、後方橫向車流警示一樣不缺。
論配備八代Golf GTI絕對是最豐富的世代，動力雖維持與前代相同輸出，但在動態操控與彎中極限卻是歷代最強，還有建議一定要選DCC主動式底盤控制系統，這樣才能發揮它的實力，相信我因為你在試駕後絕對不會再留戀前代Golf GTI。

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