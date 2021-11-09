【試駕】只有Volkswagen Golf GTI能超越Golf GTI

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在此之前已試駕過Golf 280 eTSI R-Line與Golf 230智能版，不同的配備編成與價格設定滿足各種消費族群預算需求，但對於性能玩家來說Golf GTI才是唯一選擇，而我也和各位一樣期待。
對車不熟悉的可能無法分辨Golf GTI與一般Golf外觀的差異，但內行人看到GTI專屬空力套件、雙出排氣管等就會清楚知道，而且八代Golf GTI車尾置中GTI銘牌與X型LED霧燈更大幅提高辨識度。但這些都不重要，因為Golf GTI就是要好好盡情的開上數回。
話說多數車輛在改款時除了外觀、配備、座艙格局與動力輸出也會進行更新，但八代Golf GTI卻在動力輸出部分並未做任何調漲動作，即便配備內容有明顯進化，但動力未漲總難免讓人失望，畢竟價格都漲價了。
然而這樣的設定反而讓人好奇，在前往山路途中245hp/37.8kgm輸出依舊強勁有力，七速自手排變速箱換檔邏輯也一樣聰明伶俐，到了山區發現方向盤的回饋不如以往來得靈活，類似像被束腹的感覺，不過待時間愈來愈久也就慢慢適應。之後將速度向上提升，在穿梭過數個彎道後，Golf GTI的表現讓人大吃一驚，減重的懸吊系統與帶來瘦身效果的鋁和金副車架，都讓腳下反應變得輕盈，但真正讓Golf GTI如吃大還丹功力大增的是VDM車輛動態管理系統與作動更聰明的VAQ限滑差速器。在上一代Golf GTI已有讓駕駛技術提高的自我良好感受，這代Golf GTI則將此感受進行放大，在一進一出的過程中可明顯感受到在電控輔助下擁有極高的循跡性，尤其試駕當天有一路段雨勢還不小，在此路況下不僅不算容易出現推頭情況，甚至還能提早補油提高出彎速度，當然進彎也可以用更快速度與走更刁鑽路線，而此時內心驚嘆沒想到原來Golf GTI的245hp可以如此之快，先前動力未提升的疑惑與小抱怨也消散了。
另外DCC主動式底盤控制也是造就精湛功力重要功臣，多段電子調整除可依需求設定，於運動模式下鮮明有感的作動，在殺彎時提供令人信心十足的支撐力，無需擔心不知何時會浮現的側傾，然而除了熱血操駕這套避震系統於舒適模式也提供符合通勤的乘坐感受。不過DCC系統並非標配，在此也建議各位既然都買了就選DCC吧，如此才能讓Golf GTI徹底發揮應有的實力。
再來說說Golf GTI座艙，基本上格局配置都與其它車型相同，10.25吋數位儀表、10吋MIB 3中控螢幕都有提供，為了呈現GTI身分，方向盤與數位儀錶都有專屬介面，儀比平台飾版也採用蜂巢式設計。眼尖的你應該也發現Golf GTI經典的格紋座椅不見了，取而代之的是高規才有的真皮跑車座椅，且提供更好的包覆支撐性及通風加熱功能，不過心裡還是懷念格紋布。
論配備八代Golf GTI絕對是最豐富的世代，動力雖維持與前代相同輸出，但在動態操控與彎中極限卻是歷代最強，還有建議一定要選DCC主動式底盤控制系統，這樣才能發揮它的實力，相信我因為你在試駕後絕對不會再留戀前代Golf GTI。