PowerBOMB超狂收藏款來襲！網友嘆：有人有買到了嗎？
相信不少人走進超商、賣場，都會被許多動漫聯名商品秒吸眼球，不管是近期爆紅的鬼滅之刃還是咒術迴戰，而說到動漫界的長青樹，就不能不說到跨時代熱血的《七龍珠Z》，每每推出商品或是活動就會引來舊雨新知瘋狂朝聖，而盤點近來話題最旺的不外乎就是PowerBOMB與《七龍珠Z》的限量聯名款，就有粉絲買後po文表示，「希望喝了我也能變超級賽亞人」；也有幸運的網友分享這次「登錄發票抽獎」，竟然真的抽到商品券，但從留言中可以發現，有更多的人哭喊「買不到」。
生活中心/綜合報導
2021-11-12 11:30:00
近來PowerBOMB爆能能量飲攜手日本熱血動漫《七龍珠Z》，在各大超市，賣場吹起一股搜刮潮，其中就有幸運的熱衷粉絲表示，「每天早上都習慣喝一罐Red Bull ，今天去7-11竟然看到另外一個牌子PowerBOMB有超級賽亞人包裝，小時候超愛看七龍珠這包裝當然要買，希望喝了我也能變超級賽亞人，竟然還有登錄發票抽獎。(最吸引我的竟然是七龍珠周邊)」
PO文一出，便引來其他網友眼紅「有人有買到了嗎?我看我家附近的都沒有」、「我家附近的也沒有」、「真的要多跑幾家QQ」、「這真的不好找…我上次看到新聞特別去找都找不到」、「原po好幸運!!我也是都沒找到，準備繞遠一點的門市看看」。不過也有更幸運的網友表示，在這次新包裝的網路互動遊戲、登錄發票抽獎4重奏中抽到了商品券，「我還真的有抽到!!!直接免費換到一份摩斯漢堡套餐～～～超開心。」
事實上，這次PowerBOMB爆能能量飲聯手《七龍珠Z》，不僅推出超賽型態的悟空、達爾款；葡萄王康貝特也有悟天&特南克斯、魔人普烏等系列角色上陣，讓人看了無不想把錢變成自己喜歡的樣子，除了大大提升收藏價值之外，業者還加碼祭出網路互動遊戲、登錄發票抽獎4重奏，讓消費者有機會抱回iPhone 13、MacBook Pro+Airpods Max、任天堂NS Switch等3C，以及七龍珠周邊等大獎，難怪上市沒多久，就有部分超市被搶光，引起一罐難求的話題。