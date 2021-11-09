品牌首款純電動 SUV 作品　Lotus Type 132 將在 2022 年正式發表

我是廣告 請繼續往下閱讀
目前 Lotus 先釋出車頭局部照片及影片，可看出將搭載主動式進氣調節系統，滿足空力與散熱需求，其餘細節尚未曝光。Type 132 將擁有 E-segment 的車身尺碼，採用全新的 Premium Architecture 平台打造，可對應 90kWh 及 120kWh 兩種電池容量，搭配 800V 的充電架構。
Lotus 也預告，除了在明年推出 Type 132 純電動 SUV 之外，2023 年時將帶來代號 Type 133 的 E-segment 的純電動四門跑房車，2025 年時推出代號 Type 134 的 D-segment 純電動 SUV，2026 年時則發表代號 Type 135 的純電動跑車，此前該廠已發表純電動跑 Evija，在後續的產品加入後，使品牌逐步轉型電動化。
代號 Type 133 的 E-segment 的純電動四門跑房車將在 2023 年登場。
代號 Type 134 的 D-segment 純電動 SUV 將在 2025 年推出。
代號 Type 135 的純電動跑車將於 2026 年發表。
跑車品牌轉型推出 SUV 已行之有年，包括 Aston Martin DBX、Lamborghini Urus、Maserati Levante 及 Porsche Cayenne 等車款均帶來良好的銷售表現與獲利能力，然而向來強調輕量化的 Lotus 究竟會如何詮釋 SUV 產品，值得觀察，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤更多消息，敬請期待。
Lotus 於 2019 年時推出純電動超跑作品 Evija。