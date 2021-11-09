新台幣 601 萬元起　Porsche Panamera 白金版正式在台上市

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外觀方面，Panamera 白金版擁有緞面消光白金 (Satin Gloss Platinum) 設計特色，包括車側散熱格柵、尾門上的 PORSCHE 字樣及車型名稱等處均施以該色烤漆，配備主動式氣壓懸載系統、保時捷主動式懸載調整系統 (PASM) 、自動防眩車外後視鏡、LED 矩陣式頭燈系統、保時捷動態照明升級系統 (PDLS Plus)、全景式電動天窗、停車測距輔助系統、360 度環景輔助攝影、21 吋 Exclusive Design Sport 輪圈施以消光鉑銀色烤漆 (Satin Platinum)、黑色跑車造型排氣尾管、後座隱私玻璃、高亮澤黑色側窗飾條及 Exclusive Design 尾燈，另外提供同樣施以消光鉑銀色烤漆的 20 吋 Panamera Style 輪圈供車主選配。
內裝方面，Panamera 白金版配備新型多功能 GT 跑車式方向盤、動力輔助轉向升級系統、變換車道輔助系統、保時捷智慧型免用鑰匙系統(Comfort Entry) 搭配車門自動緊閉系統、雙前座十四向電動調整舒適座椅含記憶套件、前後座椅電熱系統、Bose 環繞音響系統、黑色髮絲紋鋁合金內裝飾板套件、座椅頭枕施以保時捷盾型徽飾印記、黑色鋁合金前車門檻施以 Panamera 白金版車型字樣及儀錶板類比時鐘。
動力配置方面，Panamera 白金版採用 2.9 升 V6 雙渦輪增壓汽油引擎搭配 8 速 PDK 雙離合器自手排變速箱，可輸出 330ps 最大馬力及 450Nm 的峰值扭力，Panamera 白金版為後輪驅動，Panamera 4 白金版則為四輪驅動。
Panamera 車系自 2009 年登場以來，幫助 Porsche 跨足豪華房車市場，2016 年第二世代登場，更在 2017 年新增 Sport Turismo 旅行車，對於提昇銷售表現有所助益，全車系在國內也累積一定數量的消費者支持，原廠於 2020 年推出小改款車型，台灣保時捷選在今年 1/28 正式於國內亮相，如今又推出配備升級的白金版車型，對於喜愛 Panamera 的準車主而言，相信會是更具吸引力的入手機會。