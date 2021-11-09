特企／汪汪寶貝寵愛毛爸媽荷包 寵物洗毛精雙11大優惠
「毛孩如家人」是「汪汪寶貝」的核心精神之一，優生集團以超過半世紀的專業，同時以專門呵護0~3歲小寶貝的用心及技術出發，汪汪寶貝更延續母嬰集團優勢，首創嬰幼兒等級-頂級草本--寵物低敏沐浴精--汪汪寶貝頂級草本沐浴精系列，由於毛孩的肌膚pH值偏弱酸性，皮膚厚度較嬰兒薄，因此便以植物植萃成份高達90%寵物洗毛精，堅持10大無添加，8項有害物質不使用，堅持只使用頂級的天然胺基酸矽體系，以減少化學對毛孩的刺激！同時全系列採用德國、日本2大專利技術，核心嚴選德國生化技術，賦予毛孩毛髮自我修護能力！日本專利除臭科學，不使用化學除臭，專利天然植物生物分解臭味原理，經實驗證實能有效對抗7大臭味來源，經人氣網紅部落客開箱實測，獲得6星級高評價！而這次，適逢雙11的到來，「汪汪寶貝」除了呵護毛孩，也要寵愛毛爸媽的荷包，推出原價2700元的寵物洗毛精下殺至只要11元的超殺優惠，絕對不能錯過！
寵物保健品得要毛孩肯吃才有效，「汪汪寶貝」開發時特別聘請專業獸醫師、博士團隊研究開發，針對毛孩關節、腸胃、皮膚三大基本日常保健需求，研發出「增骨力、增腸力、增亮麗」營養三劍客，相較他牌僅有基本成份、為錠狀或膠囊讓毛孩較易排斥，汪汪寶貝不只在專業配方添加幫助吸收的成份，更用心做成粉狀方便拌入飼料食用，由於適口性及好吸收，現在是「汪汪寶貝」毛爸媽們回購第一的產品系列，用一天不到7元的價格來照顧毛爸媽們的荷包！立冬剛過，不少毛爸媽們也加入保健品營養購定期配，為家中毛孩冬令進補增進體質及扺抗力，而有了定期配也就不必擔心忘記下單，一次付款就會定期自動配送、免囤貨，把最新鮮的品質直接運送到家。首次上線大優惠，最高加碼贈送市值2250元的「營養三劍客」一組，照顧毛孩一整年的健康。
此外，近日降溫又下雨，冬天幫毛孩洗澡就怕感冒，「汪汪寶貝」團隊主打寵物乾洗粉組合，以天然食用級玉米澱粉、天然抗菌矽藻土成份製成，簡單撒、搓、梳三步驟，免用水也能讓毛孩香香又清爽就能清爽乾淨，且毛孩就算舔食也不必擔心，更能物理性除蚤又抗菌。
因應雙11的到來，「汪汪寶貝」更是要在此時送上滿滿心意、寵粉無極限，祭出8大招回饋給粉絲們，即日起至11/15每晚9點，天天有不同商品瘋搶活動，官網原價2700元寵物洗毛精只要11元！此外，寵物用品買一送一、51折毛孩乾洗組合限時活動，11/9~11/11天天轉輪盤抽750元免單，全站299元免運、下單即送好禮、新手下單專區1件就折111元，11/11當天限定快送，30分鐘直達，前20名訂單免運，這麼好康還不快買起來。
汪汪寶貝官網：https://reurl.cc/r1XjlE