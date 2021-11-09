東協市場熱賣七人座車款，Mitsubishi Xpander 迎來小改款 !

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Xpander 車系從 2017 年推出以來已成為 MMC 暢銷車款之一，除了在東協市場受到歡迎之外，亦持續擴大至中東、拉丁美洲、南亞和非洲等市場，並於 2019 年推出了 Xpander Cross 作為車系的頂級車型，截至 2021 年 10 月，Xpander 車系累計銷量已超過 37.2 萬台。
在此次小改款方面，新款 Xpander 車頭所採用的 Dynamic Shield 水箱護罩經過重新修飾，換上橫柵飾條搭配網格處理，前保險桿下方氣壩較為內斂，並導入全新的 T 形 LED 頭燈組，整體看上去更加成熟、細緻。車尾方面後保險桿同樣經過細微的調整，尾燈同樣加入 LED 導光條與頭燈呼應，同時增加 LED 第三剎車燈來提升車輛的夜間警示性。
在底盤部分，配備全新的 17 吋雙色切削鋁圈，車體前懸增長 75mm、後懸增長 45mm，與現款車型相比，車身高度增加了 15~20mm，使得車身離地高度有著 220mm~225mm 的表現，進而提高越野性能。
進入到座艙，新款 Xpander 加入了水平式線條的概念，同時換上全新的三幅式方向盤，針對形狀、直徑、粗度重新設計，讓駕駛擁有更好的操駕手感。此外，扶手和車門飾板均換上合成皮革軟質塑膠和真縫線，提高車內的質感。其他新配備還包括具有液晶顯示螢幕的空調面板以及新設計的高對比度儀表板介面。
為了提升車內機能性，中央鞍座重新設計了開放式置物空間，可直接擺放智慧手機，全新的中央扶手可存放 4 個 600 毫升塑膠瓶，而後排座椅也多了 Type-A 和 Type-C USB 充電插孔、杯架來添增使用上的便利性。
動力系統方面，Xpander 維持 1.5L MIVEC DOHC 自然進氣引擎的設定，不過追加了 EGR 技術，同時變速箱則從原本的 4 速自排改為 CVT 無段變速系統，搭配新增的 EPB 電子手煞車與 Auto Hold 功能，使得車輛在市區停走時更加順暢輕鬆。
Xpander 為東協市場導向的車款，一推出後即以前衛的造型和優異的空間機能性獲得消費者青睞，而這次小改款針對日常使用的機能性進行強化，搭配原有的市場反應熱度，應能持續刺激銷售量，維持市場上的熱度。