一直洗手是強迫症嗎？該怎麼辦？楊聰財６招終止惡性循環！

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一直洗手是強迫症嗎？醫指常見３大進程！
楊聰財醫師表示，關於洗手，有些人會不知道怎麼洗比較乾淨，因此依據指引進行，甚至再多洗幾下，這並不算強迫症。而潔癖也常被和強迫症畫等號，三者相似，也可能重疊，但不一樣的是強迫症患者反覆出現的不僅有整潔。
強迫心理：
楊聰財醫師指出，強迫症患者在思考上會有一定程度的制約、持續且反覆出現某些特定的想法、衝動、影像等，例如覺得某處不整齊、不整齊、不整齊...，好髒、好髒、好髒...，或這個地方好不安全，門要關緊、要關緊、要關緊...等。
強迫行為：
為了壓抑前述的不安情緒，就容易出現相關的強迫行為，例如最常見的就是不斷反覆的洗手；每個東西都要放好一定的位置、一定的角度；或是每個東西都要徹底的消毒清潔，即便此物品根本沒帶出門；又或者反覆的確認門是否上鎖等。
強迫行為 - 儀式化：
強迫行為也可能更進一步形成儀式化，例如記數、默念等。舉例來說，許多強迫症患者就會一邊洗手、一邊記數，雖然有些人為了乾淨、防疫指引也會數自己的手搓揉了幾下，但不同的是強迫症患者容易出現「過度記數」的情況，例如數到破百、破千、數錯了重新數一遍，直到確實數到預計的數字，以消除心中的不安。
強迫症嚴重恐影響身心，盡早檢查以利改善！
楊聰財醫師表示，強迫症的思考及行為，往往會不斷的加重患者的身心負擔，甚至影響生活、影響到身邊的人的生活，例如前述提到洗手記數到破千、洗到半個小時、洗澡洗到超過一個小時等，造成上班、上課遲到、影響社交、家人的作息也跟著混亂等。
若強迫症患者或親友能接受倒還沒關係，怕的是患者其實心裡明白快喘不過氣、洗手洗到快哭出來、出現皮膚發炎等，卻依舊無法自己停止，身心狀況每下愈況，也加重了強迫症，形成惡性循環。若出現這樣的情況，遍會建議盡早尋求醫師協助為佳，以利回歸原本該有的生活。
為什麼會有強迫症？可以如何治療？
什麼樣的人易有強迫症？
強迫症與血清素息息相關，是一種原發性的精神、心理疾病，因為某像因素而強化發生機率，風險因素主要可分成３大類，包括生理、心理、環境。
楊聰財醫師指出，生理方面主要指的就是腦部的前額葉、扣帶迴，會受到遺傳等影響，據統計強迫症有35%會遺傳給下一代。心理方面包括如凡事一定要做到最好，不容有任何失誤，無法接受自己失敗的完美主義；或是和完美主義相似，一板一眼、嚴以律己、凡事有絕對的一套標準的強迫人格；又或者是因憂鬱、焦慮、創傷症候群等原因，進而衍生出強迫症的心理狀態。環境因素和心理因素息息相關，則包括如原生家庭、生長環境等，所產生的心理問題，例如性侵、家暴等創傷症候群。需藉由不斷某種反覆動作、強迫動作抒發心中的恐懼、排斥、憤怒等。
強迫症可以如何治療？
楊聰財醫師表示，強迫症在治療上會從生理及心理著手，藥物治療如「血清素回收抑制劑（SSRI）」，若效果不彰也可以透過「重複經顱磁刺激（rTMS）」的電療方式讓腦部得以休息並加以改善。心理治療方面除了尋找原因加以輔導，認知行為治療尤其重要，在精神科醫師、心理諮詢師等專家以系統性、科學性、建設性的方式進行輔導、開導，協助患者度過難受的精神壓力，重拾自我。據研究顯示，強迫症在透過藥物治療及心理治療下，普遍有明顯的改善。
親友如何面對強迫症患者？
楊聰財醫師指出，心理治療中親友的支持性療法也很重要，親友面對強迫症患者時，可試著了解強迫症患者的感受或掙扎，如此便能多少了解患者當下的處境，以鼓勵代替責怪，拉患者一把。例如關於前述洗手洗了半個小時，一樣可用關心的方式「你還好嗎？」取代「你到底在幹嘛拉！」的責怪。透過家人在與醫師討論後所採取的適度鼓勵及提醒等支持性治療，也將更有助於強迫症患者的改善。
６招改善強迫症，生活品質比痊癒更重要！
楊聰財醫師表示，改善強迫症，不必急快、也不必以痊癒為目標，重要的是患者能重拾良好、自己有辦法接受的生活品質，又或者是更好、但原本自己不知道的生活品質，關鍵在先了解如何終止惡性循環。
平時除了保持良好生活習慣，以利身心正向發展，也可以尋求親朋好友的關心、支持、鼓勵，自己也學會肯定自己、鼓勵自己，也訓練自己放鬆心情，不必事事要求完美，也不必一定要照著既定流程，擺設、整潔等也不必要放在絕對的位置上或一塵不染，適度的放過自己，正所謂「８分原則」，凡事８分好就好，剩下２分順其自然。除此之外也可以培養興趣，或透過運動、腹式呼吸、瑜珈、冥想等，這些都有助於舒緩情緒，改善強迫症。