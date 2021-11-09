高血壓難察覺，他發現已心衰竭！醫：８種人平時應７２２量血壓。

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高血壓初期難察覺，出現症狀多已相當嚴重！
王威傑醫師表示，血壓平時會可透過腎臟、交感神經調節，即便升高往往也少有明顯的症狀，但此時身體正處於逐漸耗損狀態。以血管來說，長期處於高血壓狀態，動脈血管內皮細胞容易出現異常，將使得血管不易放鬆，也讓壞的膽固醇（低密度膽固醇）容易卡在管壁，經年累月使得全身血管健康狀況下降，等到一定程度便可能引起相關併發症。
三高對人體的損傷大致相仿，高血壓可能出現如大血管病變的主動脈剝離，以及中風、缺氧性中風等腦血管病變，或是心衰竭、心肌梗塞等心血管病變。小血管病變如眼動脈狹窄、視網膜出血等眼部病變，以及出現尿蛋白、腎功能耗損的腎臟病變等。
風險族群留意血壓暴衝，高血壓初期也可能有症狀！
少部分的高血壓患者，還是有可能出現症狀，為因故血壓突然飆高出現的「高血壓危象」。一般情況下，血壓值約為收縮壓120mmHg，舒張壓80mmHg，該族群血壓值可能直接來到收縮壓180mmHg或舒張壓120mmHg以上，雖然機率不高，但仍需注意。例如血壓控制不良，原本有穩定治療高血壓，但突然自行停藥，就可能使得血壓突然升高。也包括因甲狀腺亢進、睡眠呼吸中止症、腎上腺腫瘤等其他問題所引起的續發性高血壓，將可能使得血壓突然升高。
這些族群就可能突然出現如高血壓腦病變，患者會有嘔吐、意識改變、嚴重頭痛、視覺障礙等情況。急性肺水腫，會出現呼吸困難、胸悶、胸痛、咳血等。若出現主動脈剝離則會有嚴重的撕裂性胸痛及背痛，也常見伴隨昏厥、腸胃道出血、腹痛。急性腎損傷則會突然無尿、寡尿，以及下肢水腫、呼吸困難。
33歲胸悶、易喘，竟是高血壓引心衰竭！
王威傑醫師表示，診間曾遇過約60歲上下的阿伯，因單側上肢無力就診，檢查為缺血性中風，更進一步檢查才發現是因高血壓所引起，而他先前並不知情，自然也沒有控制。另外也曾遇過33歲的民眾，因易喘、胸悶前來就診，檢查發現是因為高血壓不自知、未改善，已影響到心臟，出現心臟衰竭的情況。提醒民眾，高血壓難以從症狀察覺，相關風險族群平時應定期量測血壓，萬不可等到症狀出現才提高警覺，且不論年長與否都需留意。
高血壓８大風險族群，醫：平時應定期測量血壓！
由於絕大多數的高血壓患者是無症狀、不自覺的，未避免有症狀才發現，王威傑醫師建議可檢視自己是否為風險族群，主要包括了年長者、肥胖者、有高血壓家族史者、運動不足者、飲食過鹹或口味偏重導致納攝取過多者、過量菸酒者、有其他三高族群、以及腎功能不佳者，這些都是平時就需定期測量血壓的族群，不限年齡，風險越多越要留意。
量血壓「722守則」，風險族群應定期檢查！
若自覺為高血壓的風險族群，王威傑醫師建議，在測量血壓上可遵循「722守則」，原因在於血壓會有所起伏及波動，因此監控血壓並非隨自己高興一周量個一兩次即可，而是以722的方式取得平均值，也就是連續測量7天，每天起床後1小時內及就寢前1小時共測量2次，每次測量２遍各間隔1分鐘，在就醫檢查時也將7日的測量數值提供給醫師參考評估。
其他在測量血壓時需注意的，也包括前半小時內不可抽菸、喝酒、喝咖啡、運動，前10分鐘先坐下休息，測量時手臂與心臟同高，脈壓套在手肘以上約間隔兩個指節處。另外，血壓機視廠牌，也需定期約每三個月作校正，脈壓套約兩年更換一次，以確保精準，確切校正及更換時間可先與購買的醫藥器材行了解。也再次呼籲並提醒，高血壓風險族群定期測量血壓，以保身體健康。