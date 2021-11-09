特企／新手媽媽神隊友　澳洲寶寶肌膚照護第一品牌！

我是廣告 請繼續往下閱讀
寶寶的出生為父母及家庭帶來許多幸福與喜悅，同時也帶來了挑戰；在孩子出生後，多數媽媽成為生活中與寶寶有最多接觸、最有影響力的角色，彼此產生心理上的連結。媽媽很自然地會對寶寶的一舉一動產生反應，寶寶也會在互動中感受到媽媽的喜怒哀樂，媽媽無法順利安撫寶寶時所產生的挫折及壓力，更會互相影響彼此的情緒。小兒皮膚專科高珮菡醫師也表示：「媽媽與寶寶的情緒是會相互影響的，當媽媽因為照護寶寶感到壓力時，寶寶都感受的到；常常媽媽最先面臨的挑戰就是寶寶肌膚照護，從幫寶寶洗澡的手忙腳亂、到寶寶肌膚的保養，對新手媽媽來說都是沒有面臨過的挑戰！但可以透過挑選方便使用並且無添加色素、酒精、易刺激物的溫和配方，有效降低寶寶洗澡及護膚可能發生的不適症狀況，避免寶寶哭鬧，如此一來新手媽媽可以安心使用，減少緊張與慌忙、替寶寶嬌嫩的肌膚做好防護，更能輕鬆的享受親子時光。媽媽壓力解除了，寶寶更開心，親密關係建立就從肌膚接觸開始！」
QV Baby化身新手媽媽神隊友「輕鬆洗護5特點」照護寶寶肌膚解除媽媽壓力
寶寶肌膚照護是新手媽媽入門一大挑戰，往往讓媽媽感到壓力，寶寶肌膚保護屏障尚未健全，對外來環境刺激較沒有防護力，尤其在冷熱交替、潮濕悶熱的環境時，稍有刺激就容易引起肌膚的敏感不適，日常的照護讓媽媽們一個頭兩個大，從頭到腳都不能馬虎，不管是洗澡沐浴或保養。
護膚產品，都要精挑細選！為此超過60年歷史，澳洲最大的皮膚專科藥廠：意高大藥廠 旗下澳洲藥局No.1嬰兒品牌「QV Baby嬰幼兒呵護系列」，專為寶寶嬌嫩肌膚所設計，給寶寶完整的肌膚照護；傳遞「親密關係，親膚接觸」的理念，從產品成分到包裝設計，都以媽媽及寶寶的需求規劃，研發最適合寶寶的產品，給媽媽們最多的安全感，分擔媽媽壓力。
「QV Baby嬰幼兒呵護系列」全產品無添加香精、色素、易刺激物，適合所有膚質的寶寶使用，這次除了產品外包裝改版之外，也添加保濕配方防護再升級，此次也分享「QV Baby媽咪寶貝無壓力輕鬆洗護5特點」：一倒、二泡、三洗、四推、五強，來幫助新手媽媽快速上手，輕鬆照護寶寶嬌嫩肌膚，建立親子親密關係！
媽媽幫寶寶洗澡變簡單安心了！QV Baby嬰幼兒泡澡沐浴油一秒乳化免沖洗、嬰幼兒洗髮沐浴潔膚乳高保濕洗後不緊繃
寶寶的肌膚保養從洗澡開始，QV Baby嬰幼兒清潔產品皆無皂鹼配方，讓媽媽更安心，其中洗澡沐浴品中的超級明星商品—嬰幼兒泡澡沐浴油，讓寶寶洗澡變簡單了，一瓶從頭洗到腳，倒入水中一秒乳化，零油膩，免沖洗，幫寶寶洗澡不再手忙腳亂，還針對嬰幼兒嬌嫩肌添加維他命E，提升肌膚防護力及抗氧化，成分單純，異膚寶寶也能安心使用；另外還有溫和清潔，洗後不緊繃的嬰幼兒洗髮沐浴潔膚乳，添加保濕甘油及維他命B3配方，同時守護媽媽及寶寶肌膚，微泡配方，頭髮身體兩用；兩款商品都大大提升幫寶寶洗澡的便利性，同時賦予溫和清潔及潤澤肌膚的保濕效果。
世界各地媽媽們激推的必備好物紅遍媽媽圈的嬰幼兒保濕聖品 嬰幼兒全效呵護乳霜、質地清爽超保濕的嬰幼兒親膚呵護乳液
在清潔過後，就是寶寶肌膚保養的關鍵步驟，還有另外兩款高保濕鎖水的潤膚類超人氣商品—QV嬰幼兒親膚呵護乳液、嬰幼兒全效呵護乳霜，嚴選成分，幫助寶寶鎖住肌膚水分，高延展性的質地，好推不黏膩；而嬰幼兒全效呵護乳霜就是紅遍媽媽圈的嬰兒保濕聖品：QV小老虎霜，成分含有高保濕力的角鯊烷，照護常見的寶寶肌膚乾癢、紅疹問題，配方升級加入維他命B3強化寶寶肌膚屏障，達到24小時長效保濕效果；此外還有質地清爽，但保濕力一點也不馬虎的嬰幼兒親膚呵護乳液，添加保濕甘油配方，同樣加入維他命B3強化寶寶肌膚防護力，快速吸收不黏膩，兩款都是世界各地媽媽們激推的必備好物。在寶寶6個月大開始外出後，面對毒辣的紫外線，肌膚只做好保濕是不夠的；還有幼童專用的Sunsense陽光智慧呵護寶貝防曬乳，添加維他命B3強化寶寶肌膚屏障，配方溫和、抗水耐汗2小時，還有超高SPF50+/PA++++的超高防曬係數，高效阻隔紫外線傷害寶寶肌膚，質地清爽水潤，不怕寶寶悶熱不適，超貼心的滾珠設計，簡化媽媽準備外出的繁雜程序，也是不容錯過的好物。
體貼廣大新手媽媽，QV Baby推出「全效沐浴護膚禮盒組」，把媽媽需要的一次準備好，新手媽媽必備的超強神隊友，解除媽媽壓力！此外，為了保障媽媽及QV廣大會員，安心使用有品質保證的商品，只要在授權通路購買，認明產品包裝上QV集點貼標認證，掃描QRcode加入「QV Cares Club專業護膚俱樂部」Line@會員，就可以累積點數享會員專屬回饋拿好康。
好康一：只要填寫完整資料，立馬贈送價值$500元點數
好康二：凡購買QV商品，掃包裝上貼紙QRcode，即可登錄集點拿好禮
好康三：會員獨享活動及生日紅利回饋
QV品質保證、安心使用，快加入會員，享盡QV寵愛和惱人的寶寶肌膚問題說掰掰！