搭載 Cummins 柴油引擎　美規 2022 Isuzu F-Series 開始量產

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在今年 2 月，Isuzu 與 Cummins 共同宣布 Isuzu Cummins Powertrain Partnership (ICPP) 合作計劃，將成立合資公司共享動力總成。這次新推出的 2022 年式 Isuzu F-Series 便是首次合作共同推出的新產品，並於美國密西根州 Charlotte 工廠量產。
Isuzu F-Series 目前在美國市場共提供 Class:6 FTR、Class:6 FTR Derate、Class:7 FTR 三款型式，以國內的分類級距定義來看總重也約落在 11 噸和 15 噸之間，並提供 8 種軸距供選擇，約落在 3,861mm~6,300mm (152~248 英吋) 之間，車長則有 4,267mm~9,144mm (14~30 英尺) 的表現。
動力表現部分，F-Series 所搭載的 Cummins B6.7 升柴油引擎，搭配 6 速自排變速系統，可發揮出 260hp @ 2400rpm 最大馬力與 91.2kgm @ 1600rpm 最大扭力。
美規 Isuzu F-Series 為 Isuzu 專為美國市場所開發的車款，動力系統與國內販售的 F 系列採用的 6HK1 引擎有著不同的運轉特性，希望透過與 Cummins 的合作，有助於提升當地的銷售表現。