黃文星跌落釣蝦池竟被咬　耍帥不成糗翻了

民視八點檔《黃金歲月》劇情如火如荼展開，昨（8）日播出收視率開紅盤，平均收視4.61，最高一分鐘5.35，超過165萬人收看，坐穩收視率冠軍。今晚播出邁向100集，演員黃文星、邱子芯、郭忠祐及黃露瑤一起去釣蝦，而黃文星卻不慎掉進蝦池內，讓全場哄堂大笑。黃文星說：「平常沒在釣蝦，沒想到一來釣蝦池就要落水，過程中還被蝦池中的蝦咬一口。」真的太吃驚了。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-09 20:56:42
在劇中化身神釣手的邱子芯，屢屢釣到大公蝦，讓旁人驚嘆不已，她說這是她第一次到釣蝦場釣蝦，很有成就感，只是她只會釣不敢抓，所以在戲裡驚慌失措的反應都是真實的，不過劇情安排黃文星要英雄救美，及時抓住將落水的她。邱子芯自嘲自己的筋骨超硬，所以當導演喊腿要抬高的時候，她怎樣都抬不起來，不過正式拍攝的時候，好像腎上腺素爆發一樣，可能怕自己就跌下水池內，所以就很完美的把自己撐到完成拍攝。
黃文星釣蝦不成功，反而為了英雄救美，自己摔進釣蝦池中。他說本來以為會很帥氣的落水，沒想到動作是跌得狗吃屎，超級糗，因為池邊地板很滑，所以自己也無法控制自己的身體，就變成滑稽的入池，而且劇組雖然有清空一些蝦子，但可能有些蝦子躲在死角，所以當他入池的時候，竟然有蝦子游上前來咬他，為了加快拍攝，讓他只能隱忍到拍完戲才喊說：「快把我拉上去，我被蝦子咬了。」他苦笑說：「第一次跟蝦子共浴，也算是成就解鎖。」