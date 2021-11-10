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但究竟椪糖該如何製作呢？食藥署解釋，椪糖的製程主要是因在熬煮糖漿的過程中將大量空氣混入，使得糖漿產生許多空隙，等到冷卻後，保留下來空隙的糖塊正是椪糖，因此在製作時得加入小蘇打，促使加熱過程中產生二氧化碳，幫助糖漿出現更多氣泡空隙，尤其在熬煮糖漿，當砂糖加熱至150 °C以上時，原本透明的糖漿就會轉變為帶焦糖香氣的褐色糖漿，又祐稱為焦糖化反應。
台韓椪糖製作大抵相同 韓樂於製成特殊形狀椪糖
食藥署說明，事實上，臺、韓兩地的椪糖製作方式大抵相同，在容器裝入砂糖與少許的水後，以小火加熱且持續攪拌，等待砂糖化為糖漿狀並開始起泡，煮至黏稠狀後離火，這時加入少量的小蘇打粉並快速攪拌均勻，受熱產生的二氧化碳就會開始使糖漿膨脹，但台灣的做法則是等待膨脹的糖漿與容器靜置，冷卻定型後再烤熱容器底部脫模，韓國則是直接將膨脹的糖漿倒在平面上，利用器具將糖漿壓扁，再以各種形狀模具製作成特殊形狀的椪糖。
在加熱糖漿時避免煮燒焦 以免對健康有害
不過要注意是在加熱糖漿時，應避免將糖漿煮燒焦，以免對健康有害，且煮糖漿的器皿或勺子也需注意使否為食品級耐熱容器。食藥署呼籲，民眾應避免使用來路不明、非食品級的原料，注意食安問題，就能盡情享受製作椪糖的樂趣。
資料來源：健康醫療網 跟隨韓劇潮流製作椪糖 誤碰這些事恐傷身
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