特企 /辦公室的高端流行 歐洲知名生機植物奶限量抵台！
全副潮流時裝、踏著自信步伐，手上啜飲拿鐵卻感腹痛脹氣，氣勢瞬間銳減，那別錯過今年的時尚大勢－植物奶，到咖啡廳點一杯燕麥奶調飲，感覺身心靈都提升療癒了許多，好像也對生態環保盡了份心力，但，到底甚麼是植物奶？可以天天喝嗎？有沒有值得信任的品牌呢？
位於中歐的比利時，自 80年代以來即有著自成一格的前衛時尚，充滿實驗性指標精神，Provamel樸悅生機植物奶就誕生於此，大地色系搭配手寫字體的外表下，有著最簡約的食尚比例，採用地中海沿岸小農生產之有機燕麥與杏仁製成，無論是混搭或是單飲都是最閃耀的黃金減脂元素，所含不飽和脂肪利於減重減脂；燕麥奶則是品牌必備單品，細細品嘗或混搭飲品都展現純粹香醇樣貌，所含膳食纖維增強免疫，飲用後抗敏養膚、自帶濾鏡光。
Provamel樸悅生機植物奶除了全程減碳生產，採用100％可回收材料製成；更與東南亞有機椰子耕植場合作，以自然農法擷取清甜椰奶與稻米精華的碰撞滋味，聽著IBIZA慵懶音樂，邊喝下Provamel樸悅生機椰子米奶就像在蔚藍大海旁的高級度假村中放鬆享受，而加入奇亞籽跟莓果優格攪拌均勻後，就是好萊塢巨星的低脂Açaí Bowl巴西莓碗，頂級生活不過如此！
【Provamel樸悅生機植物奶】
來自歐洲前三大食品龍頭－達能（Danone）集團，基於one planet one health的企業理念傳達，生產對環境友善之Provamel樸悅生機植物奶有著乳品般的滑順香醇，因使用全植物原料製成，避免喝完牛乳後的乳糖不耐（Lactose Intolerance）症狀，所具備之高雅純享口感加上全素飲食概念，讓Provamel樸悅甫上市立即成為歐洲第一有機植物奶品牌。