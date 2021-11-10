藝FUN券解封開用！全台314萬幸運兒必看這4大QA整理

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數位券已於10月20日起開放領取，已是「藝FUN NEXT」會員中籤者，登入帳密即可領取。尚未成為「藝FUN NEXT」會員的中籤者，請先下載「藝FUN NEXT」APP，於「帳號」處輸入五倍券共通平台登記之手機號碼，再於「密碼」處輸入身分證前五碼（含首碼大寫英文字母）＋健保卡後五碼，即可登入領取。至於紙本券今(10)日起開放領取，到明（111）年4月30日前，每天上午9時至晚上9時都可以拿健保卡到四大超商（7-11、全家、OK、萊爾富）事務機點選藝FUN券按鈕，印出小白單後向櫃台店員領取。
不過也提醒，如果是登錄同一手機號碼的中籤者，數位藝FUN券中籤後，所有中獎券將統一歸戶於主要綁定者登記的手機帳戶中，請使用主綁者手機帳戶一起領取及使用。
藝FUN券就該這樣用
藝FUN券可使用於博物館、地方文化館、社區營造場域、文化資產保存場域、工藝創作銷售場域、音樂、藝文展演空間、文創園區、文創聚落、書店（出版業）、唱片行、樂器行、電影院、藝文展演預購票券等，估計全國超過1萬家藝文相關場可使用。至於使用時能不能找零，就交由店家決定。
數位券每張面額為100元，一共有6張，總額600元。使用時請開啟「藝FUN NEXT」APP的掃描功能，可由店家掃描使用者的QR Code，或由使用者掃描店家的QR Code，再於APP上選擇想要使用的折抵張數，就能輕鬆折抵。
紙本券上分別印有面額100元、200元與300元的QR Code各1個，總額600元。民眾消費時出示紙本券，選擇要使用的面額QR Code給店家掃描後即可抵用。
提醒，每份600元的藝FUN券，無論數位券或紙本券使用期間都是從今年11月10日起至明（111）年4月30日止，過期恐怕就掰掰囉。
藝FUN券＋五倍券＋各地加碼＋百貨周年慶＝？
藝FUN券不僅可以跟五倍券同時使用，精打細算的你，可別忘了看看手上有哪些「各地加碼券」。以台北市來說，台北熊好券包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券，共計有5種票券，其中中獎率最高的90萬份500元饗購券，也悄悄在不少百貨專櫃開放使用。另外，遠東SOGO周年慶即將在明(11)日開跑，相信已經不少人已經備戰待敵，要在這歲末年初好好衝一波！
藝FUN券使用前後必知！
許多民眾觀看展演，都有攜伴參與的習慣，藝FUN券開放在藝文展演預購票券平台時，最多可輸入4人身分證碼及欲使用藝 FUN 券張數進行結帳。
藝FUN券主要目的是為了促進民眾進行藝文消費，所以不可將藝FUN券另外兌換成等值之現金、商品禮券、現金禮券，或其他以電子、磁力、光學等形式儲存為金錢價值之使用，亦不得用於扣抵藝文展演預購票券因退、換票所產生之手續費。
於實體店家消費如需退貨，請依店家退換貨規定辦理。數位藝FUN券，請自消費明細點選欲退還之消費資料，即會顯示QR code，請店家掃描此QR code即可退還；紙本藝FUN券，請提供身分證號予店家，以查核消費紀錄後辦理退還手續。
於藝文展演預購票券平台消費，請依現行相關定型化契約規定辦理，但藝FUN券不得用於扣抵藝文展演預購票券因退、換票所產生之手續費，有關消費問題請洽各該票券平台客服詢問。