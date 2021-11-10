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台灣男性學醫學會常務理事戴槐青醫師表示，勃起功能障礙可分為器質性、心因性與混合性，心因性可能因壓力過大或伴侶關係影響所引起；器質性則因糖尿病、三高導致血管病變、神經病變或不良生活習慣，混合性則包含前述兩者交互影響，大多數勃起功能障礙男性也屬於此種類型。
勃起硬度不足不僅是中老年男性的專利，戴槐青表示，40歲以下的勃起功能障礙患者有明顯成長趨勢，佔整體求診患者約三成左右。近年積極的衛教宣導，發現男性對於硬度不足的態度與認知已有明顯進步，透過改善生活習慣並配合第一線口服藥物治療，約七到八成的男性可改善勃起硬度不足，在性愛過程中獲得滿意行房經驗，進而增進整體生活品質與自信。
台灣男性醫學會理事長陳煜醫師說明，研究顯示，性滿意度與工作、人際關係、幸福感、健康等面向皆具有顯著正向關係。健康的性生活有助於員工保持快樂和投入工作，研究更指出每週擁有一次滿意的性愛，比起收入更能帶來幸福感；性滿意度高可降低罹患憂鬱症，以及老年時期被診斷為失智症的機率。
32歲泰籍勞工聽信偏方 命根子差點被切除
一名32歲泰籍勞工，因工作熬夜，又有喝酒、吸菸習慣，導致勃起功能出現問題，為了省錢，寧可聽信偏方，以熱燙臘油注射至陰莖，一週後嚴重發炎腫脹，比原先腫了1.5倍大，疼痛不已，吳佳璋醫師立即開立消炎藥治療，並表示一旦壞死恐怕要切除陰莖，現今還流傳許多偏方，例如印度神油、虎鞭、西班牙蒼蠅，甚至是一些健康食品，呼籲千萬勿隨意使用偏方，及早就醫才是最重要的。
社團法人臺灣打擊不法藥物行動聯盟李建立理事長也分享，先前調查發現在取得壯陽藥物管道中，近四成男性從網路購買取得，偽藥網站設計為求逼真，會模仿藥廠官網版型並放上logo，網站製作精美令人難辨真假。根據藥事法規定，網路賣藥屬於無照藥商行為，於網路購買或販售藥品是違法的，且因來路不明藥品本身可能有偽藥、禁藥或摻雜其他成分，若未經診斷、沒注意正確用量、禁忌或副作用等造成身體傷害，也無法申請國內藥害救濟。
李建立也再次呼籲，治療勃起功能之藥物為處方藥，需有醫師診斷獲得處方箋至藥局拿藥才是正確的治療方式。陳煜醫師也補充，曾遇過服用網購藥物後，持續勃起數天不退的案例，陰莖海綿體險些壞死，民眾應依醫師、藥師指示用藥。
資料來源：健康醫療網 不舉男把「燙蠟油」灌進陰莖 命根子嚴重發炎險不保
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