COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

不舉男把「燙蠟油」灌進陰莖　命根子嚴重發炎險不保

不舉男把「燙蠟油」灌進陰莖　命根子嚴重發炎險不保
不舉男把「燙蠟油」灌進陰莖　命根子嚴重發炎險不保

健康醫療網

2021-11-10 13:31:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】根據台灣男性學醫學會統計，在台灣40歲以上中壯年男性約40%遇到勃起硬度不足問題，50歲以上甚至每兩人就有一人，影響性事表現，更影響情緒、自信，工作表現大打折扣，然而普遍民眾害怕就醫傷自尊，更有高達4成男性私下購買網路偽藥，甚至使用偏方，台灣男性醫學會秘書長吳佳璋表示，就曾遇過有患者以「熱燙的臘油」注射到陰莖裡，結果「那話兒」嚴重發炎腫脹，醫師呼籲，務必尋求正確的管道進行治療，否則一旦陰莖壞死，為避免引發敗血症，就必須「整根切除」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
性滿意度提升　可降低憂鬱症、失智症發生率

台灣男性學醫學會常務理事戴槐青醫師表示，勃起功能障礙可分為器質性、心因性與混合性，心因性可能因壓力過大或伴侶關係影響所引起；器質性則因糖尿病、三高導致血管病變、神經病變或不良生活習慣，混合性則包含前述兩者交互影響，大多數勃起功能障礙男性也屬於此種類型。

勃起硬度不足不僅是中老年男性的專利，戴槐青表示，40歲以下的勃起功能障礙患者有明顯成長趨勢，佔整體求診患者約三成左右。近年積極的衛教宣導，發現男性對於硬度不足的態度與認知已有明顯進步，透過改善生活習慣並配合第一線口服藥物治療，約七到八成的男性可改善勃起硬度不足，在性愛過程中獲得滿意行房經驗，進而增進整體生活品質與自信。

台灣男性醫學會理事長陳煜醫師說明，研究顯示，性滿意度與工作、人際關係、幸福感、健康等面向皆具有顯著正向關係。健康的性生活有助於員工保持快樂和投入工作，研究更指出每週擁有一次滿意的性愛，比起收入更能帶來幸福感；性滿意度高可降低罹患憂鬱症，以及老年時期被診斷為失智症的機率。

32歲泰籍勞工聽信偏方　命根子差點被切除

一名32歲泰籍勞工，因工作熬夜，又有喝酒、吸菸習慣，導致勃起功能出現問題，為了省錢，寧可聽信偏方，以熱燙臘油注射至陰莖，一週後嚴重發炎腫脹，比原先腫了1.5倍大，疼痛不已，吳佳璋醫師立即開立消炎藥治療，並表示一旦壞死恐怕要切除陰莖，現今還流傳許多偏方，例如印度神油、虎鞭、西班牙蒼蠅，甚至是一些健康食品，呼籲千萬勿隨意使用偏方，及早就醫才是最重要的。

社團法人臺灣打擊不法藥物行動聯盟李建立理事長也分享，先前調查發現在取得壯陽藥物管道中，近四成男性從網路購買取得，偽藥網站設計為求逼真，會模仿藥廠官網版型並放上logo，網站製作精美令人難辨真假。根據藥事法規定，網路賣藥屬於無照藥商行為，於網路購買或販售藥品是違法的，且因來路不明藥品本身可能有偽藥、禁藥或摻雜其他成分，若未經診斷、沒注意正確用量、禁忌或副作用等造成身體傷害，也無法申請國內藥害救濟。

李建立也再次呼籲，治療勃起功能之藥物為處方藥，需有醫師診斷獲得處方箋至藥局拿藥才是正確的治療方式。陳煜醫師也補充，曾遇過服用網購藥物後，持續勃起數天不退的案例，陰莖海綿體險些壞死，民眾應依醫師、藥師指示用藥。



資料來源：健康醫療網 不舉男把「燙蠟油」灌進陰莖　命根子嚴重發炎險不保

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀