車身尺碼再增大　第六代長安福特 Ford Mondeo 資料曝光

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從公佈的資料當中看來，此 Mondeo 整體設計應當是屬於第 6 代大改款車型，外觀方面也相當的熟悉，不難看出與今年上海車展亮相的 Evos 有著異曲同工之處，像是車分離式燈組、八角形水箱護罩等等。車尾方面，其貫穿式的燈組採用與野馬相似的直立設計，尾廂中央則有斗大的 MONDEO 鍍鉻字樣，而保桿兩側與 Evos 相同均有類通風孔的設計，都可以顯示出兩者之間的關係。
此款由長安福特製造的 6 代 Mondeo 車長為 4,935mm、寬 1,875mm、高 1,500mm，軸距達到 2,945mm，相比現行第 5 代 Mondeo 大上不少，同時在取消跨界元素後也僅比 Evos 略小一點。動力配置採用 2.0 升汽油渦輪引擎，最大輸出值為 175kw，換算下來大約是 235hp 的表現。
2021 上海車展亮相的 Ford Evos。
隨著轎車市場萎縮，近幾年可以看到車廠在中大型車款上添入跨界元素來突破車格上的侷限，例如 Ford Evos、Citroen C5X 等。而 6 代 Mondeo 的持續推出除了是能供應龐大需求的中國大陸市場之外，未來是否會供應於其他市場，也是值得關注的焦點之一。