傳承日式豪華精神　小改款 Lexus ES 300h 旗艦版試駕

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國內總代理和泰汽車選在今年 10 月正式在台推出，依舊提供 ES 200、ES 250 與 ES 300h 共 3 款動力。車系編成上 ES 200 擁有豪華版及頂級版兩種選項，售價分別為 171 萬及 189 萬元起；ES 250 維持 F Sport 單一車型設定，售價為 208 萬元起；ES 300h 則有豪華版、尊榮版及旗艦版三個等級，依序分別為 193 萬、217 萬及 239 萬元起。
小改款 Lexus ES 長寬高分別是 4,975mm x 1,865mm x 1,445mm，軸距為 2,870mm，維持與過往的表現。
在外觀方面，此次小改款 Lexus ES 改款程度規模較小，依循老大哥 LS 的模式，強化外觀的細節表現，雖然頭燈維持既有的箭矢頭燈造型設計，但燈組內部改採 3 點式 Blade Scan LED 光源，中央的紡錘型水箱護罩內部格柵則強調 L 形的設計曲線，營造出更奢華的高級感。
此次小改款 Lexus ES 變動規模較小，頭燈造型看似不便，但燈組內部改採 3 點式 Blade Scan LED 光源，並導入 BladeScan Type AHS 智慧型遠光燈遮蔽系統。
紡錘型水箱護罩內部格柵強調 L 形的設計曲線。
ES 300h 採用 235/45R18 胎圈組，配胎為 Dunlop SP Sport Maxx 050。
後門擁有 Hybrid 車型才有專屬銘牌。
進入座艙，新改款的 Lexus ES 也維持小幅度的精進，中控台改採具有觸控功能的 8 吋多媒體系統，並將位置前移 100mm，角度朝向駕駛傾斜 5°，更便利駕駛操作。在此次試駕的 ES 300h 旗艦版更升級搭載 12.3 吋螢幕，導入 Lexus Link 智能車載系統，車主可以透過 Lexus Plus App 即時掌握資訊，在車輛有異常時，亦會主動提醒車主，讓車主及時應對。
中控台採用 Lexus Future 概念車的設計，座艙內運用木紋飾版與皮質搭配，展現日式精緻的人文美學。
三幅式方向盤取消木紋點綴，換上全真皮包覆，握感與質感相當優秀。
儀表板採用自發光設計，內部具有 7 吋液晶與類比混搭顯示，左側為彩色旅程電腦。
ES 300h 旗艦版升級搭載 12.3 吋觸控螢幕，導入 Lexus Link 智能車載系統，車主可以透過 Lexus Plus App 即時掌握資訊，在車輛有異常時，亦會主動提醒車主，讓車主及時應對。
第七代 ES 標配雙區恆溫空調，搭配 nanoe 空氣清淨系統、花粉過濾系統及空氣品質感知自動切換循環機能，並在後座皆設有出風口。
變速箱依舊維持機械式換檔方式。
中央鞍座前方設置 3.5mm 音源輸入插座、2 組 USB 插座。
中央扶手內部提供植毛的置物凹槽，ES 300h 標準配備 Qi 手機無線充電板。
ES 300h 座椅為真皮材質包覆，加上駕駛座 10 向調整及 4 向腰靠調整，整體乘坐質感具有豪華車的水準。
ES 300h 提供專屬三區恆溫空調系統，後座具備通風功能，椅背也能傾斜達 8 度，滿足後方乘客舒適需求。
後座出風口下方提供一組 12V 電源插孔以及兩組 Type C 插孔。
後座椅背中央具有雪橇孔設計。
標準狀態下具有 454 公升的行李廂置物空間，開口寬闊，內部平整。
安全表現部分，依舊搭載 Lexus Safety System+ 2.0 先進駕駛安全輔助系統，其中 PCS 預警式防護系統增列十字路口轉彎時，針對對向來車與行人穿越馬路之煞停輔助功能，另外 LTA 車道循跡輔助系統也強化了標線識別能力，增進車輛整體的主動安全表現。
小改款 Lexus ES 車系應用的 LTA 車道循跡輔助系統強化了標線識別能力，增進車輛整體的主動安全表現。
Lexus ES 300h 搭載的 A25A-FXS 2.5 升 Atkinson 循環四缸汽油引擎熱效率達到 41%，同時搭配 E-CVT 變速箱與鎳氫電池組，最大綜效輸出達到 218ps，並帶來每公升 21.3 公里的油耗表現。
取車後上路，Lexus ES 其所應用的油電系統擁有高度的成熟表現，透過儀表台上方的旋鈕於 ECO、Normal、Sport 動力模式中進行選擇。在 Sport 模式的時候，車輛整體的動力輸出顯得激進，油門重踩下去帶來些微的貼背感受，E-CVT 電子無段變速系統給予的動力銜接非常良好，整體加速表現上相當線性。至於在 Normal 與 ECO 模式下，油門非常輕巧，平穩的輸出則是非常適合在市區通勤使用。在電池容量足夠的切換至 Hybrid 車型特有的 EV 模式，更能體驗出座艙優異的靜肅性。
操控方面，逼近 5 米的車長物理慣性較鮮明，並不適合激進的操駕，不過受惠於 TNGA 世代的新底盤設計，ES 300h 展現相當穩定的車身動態，路感回饋調校適中，在保有高度舒適性之餘，也提供了線性的轉向特性，展現豪華房車應有的舒適度。
Lexus ES 車系是品牌房車銷售主力車款，此次小改款幅度雖未如以往那麼鮮明，但在維持一貫高品質與可靠性的優勢下，相信在市場當中依舊可以維持穩固的佳績。