▲ 22 年式 Maserati Levante 正式登台，GT 車型 388 萬起

我是廣告 請繼續往下閱讀

×

歷經一世紀的淬鍊 見證新世代Maserati 的蛻變





跨越百年歷史的 Maserati 正在進行一連串的重要變革，除了全新領導團隊的前瞻思維，最關鍵的核心便是 2019 年對外公開的 Maserati Innovation Lab 創新實驗室，超過 1500 位頂尖工程師在這裡全面研發 Maserati 新世代的產品，平均年齡只有 37 歲，這群幕後推手至今向世人展現的成果包括新世代 GT 超跑 MC20，以及其所搭載的「Nettuno海王星」引擎；還有全新 48V 架構的 2.0升 L4 引擎；而在不久的將來，Maserati 也將透過創新實驗室推出更多自主研發的車款及純電動力系統。





而這些變革很快便導入 2022 年式的新車款中，為了更清楚的劃分不同的產品屬性，Maserati 依照動力模式的不同，劃分出 4 種車型規格：搭載全新 48V架構 2.0L 高效混能動力的「GT」車型、配備 3.0L V6 雙渦輪增壓引擎的 「Modena」 / 「Modena S」車型、以及擁有580匹馬力的高性能 「Trofeo」車型。而其中最令人期待的，便是搭載全新動力的豪華跑旅 - Levante GT。





×

Levante GT 全新高效混能動力跑旅





新世代 Levante GT 搭載自主研發的全新高效混能動力系統將再度顛覆世人既有印象：2.0 升直列四缸引擎透過 eBooster串聯傳統渦輪，不但擁有 330hp/450Nm 動力輸出，構築於 48V 車電系統的全新動力架構所呈現的低轉高扭特性，更讓 Levante GT 展現新世代的操縱感；而受益於 2.0L 排氣量所帶來的優勢，Levante GT 在保有大馬力的前提下，擁有更好的燃油效率及稅率級距。





一如 Maserati 對駕控反饋的執著，Levante GT 標配氣壓懸吊及 LSD 限滑差速器的跑旅車款：前後軸主動式 6 段氣壓懸吊可控制最多 8.5 公分的底盤高度調整，足以涵蓋越野地形到高速公路的使用需求；而後軸機械式 LSD 限滑差速器能夠大幅提昇車輛循跡性及激烈操駕時的輸出表現；除此之外，Levante GT 也標配可針對個別避震器調整軟硬的 Skyhook 電子阻尼和 Q4 主動式扭力控制四輪傳動系統。





×

×

×

×

×

內裝外觀全面革新





全新導入的 Levante GT 針對內裝及外觀都有大幅度的變革，引擎蓋上的經典橢圓廠徽替換成與 MC20 相同的新世代樣貌、前葉子板上方鑲嵌專屬的「GT」草寫字樣；標誌性的散熱鰭孔下緣，以及全新 C 柱三叉戟廠徽也點綴上 GT 車型獨有的藍色烤漆；除此之外還有 19” Zefiro 鋁圈，以及擁有與車身同色烤漆的車體下緣包覆。





內裝部分，Levante GT 首度標配具備空氣品質偵測功能的四區恆溫空調，讓全車乘客都可自行設定理想溫度；強化使用便利性及豪華質感的 12 向電動調整真皮座椅，並附有駕駛座 2 組記憶功能；激烈操駕時依然能夠準確操作的鋁質固定式換檔撥片，再加上有效提升乘坐開闊感官的全景式電動天窗、操作介面更為流暢就手的 8.4” 觸控式 MIA 智能多媒體系統、支援無線 Apple CarPlay 及 Android Auto。





×

×

×

×

×

年前限量席次到港





搭載新世代 48V 動力科技、全面升級內裝及外觀配備，全新 Levante GT 即日起正式在臺發表，然受限於全球原物料供應短缺，首批到港車輛有限。預約鑑賞敬請致電全台服務專線：412-8968或透過官方網站預約：https://bit.ly/PRESS_LVGT







GT



Modena



Modena S



Trofeo



基本車價



3,680,000



5,680,000



6,580,000



8,980,000



臺灣標準配備



200,000



-



-



-





19" Zefiro 鋁圈

















車身同色下緣包覆

















四區恆溫空調















臺灣蒙地拿公告售價



3,880,000



5,680,000



6,580,000



8,980,000





×

×