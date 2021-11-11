COP26氣候會獲6車廠2040年零排放承諾，多家車廠與德、美、中國家未簽署

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近日英國舉辦第26屆聯合國氣候變化大會，主要內容因應氣候變遷各國對應措施，其中針對造成大量碳排的燃煤發電，波蘭、越南、埃及…等40個國家承諾逐步放棄煤炭能源，但美國、俄國、印度與中國等則並沒有簽署這項承諾。
而全球另一碳排因素 － 車輛，此部分是希望各國與車廠能在2035年重要市場、2040年其它市場，乘用車與商用車銷售皆為零排放車款，針對這部分英國、紐西蘭、波蘭…等國家簽署同意，Volvo、Ford、Jaguar/Land Rover、Mercedes-Benz、GM、比亞迪六車廠也簽署這項承諾。不過德國、美國、中國與Toyota、Volkswagen、Stellantis、BMW、Hyundai等車廠則未點頭承諾。
從零排放仍有大國與車廠未給予承諾來看，車輛從燃油轉型至零排放仍有許多挑戰需克服，隨著車輛轉型至電動化也意謂著需要更多電池、馬達等零件，同時軟硬體工程師與充電設備等需求也會一併增加，而這部分都需仰賴政府與廠商一同投入。該簽屬承諾並雖不具任何約束力，但未簽署也不表示不會有任何減排作為，其中美國前拜登以簽署行政命令，2030年50%新車為電能車款，另外Volkswagen集團先前也表示歐洲市場於2035年會停止內燃機車行銷售，Stellantis與BMW等其它品牌也正致力於電動車發展，