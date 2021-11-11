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胃鏡檢查新選擇 不適度降低、檢查更精細

胃鏡檢查新選擇 不適度降低、檢查更精細
胃鏡檢查新選擇 不適度降低、檢查更精細

健康醫療網

2021-11-11 11:01:00

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】傳統進行胃鏡檢查，多半是「管從口入」，因此只要談到胃鏡檢查，很多人的第一個念頭就是「不舒服、想吐」，而現在和以前很不一樣，高雄胃腸肝膽專科醫師謝孟書分析，近年來，隨著新科技的引進，胃鏡檢查器械也有不少改變，像「經鼻胃鏡」便提供了另一項選擇，除了胃鏡檢查的不適程度明顯改善，檢查也較不會半途而廢。

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胃鏡導管進入方式，深深影響舒適度

謝孟書醫師指出，進行胃鏡檢查的時候，醫師可透過內視鏡觀察胃部黏膜變化，像腫瘤、息肉、胃部發炎或胃潰瘍等病灶就無所遁形，同時也可馬上切片，並進一步化驗。而傳統的胃鏡導管直徑約1公分，因為從口腔進入食道時常引發喉嚨反射，所以許多民眾會產生異物感，有噁心、想吐感更是常態，有些民眾甚至無法忍受，導致檢查中斷，由於檢查不完全，可能就有漏網之魚。

相較於傳統作法，經鼻胃鏡導管的直徑只有約0.5公分，從鼻腔進入，因管徑較細，又可避開引發喉嚨反射區域，民眾接受度就會提升，醫師觀察胃黏膜時，也會比較仔細。

另外，近來還有膠囊型胃鏡可供選擇，這類型的器械設計成膠囊狀，民眾不適感更輕微，不過膠囊型胃鏡檢查通常較昂貴，醫師只能了解病患的胃部狀況，無法做切片，也無法即時切除早期腫瘤。

幽門螺旋桿菌感染風險，也不可輕忽

事實上，在胃癌的風險因子當中，幽門螺旋桿菌感染與胃癌的發生息息相關，一般來說，幽門螺旋桿菌是從環境、食物、水源等進入人體當中，感染症常有家族群聚特性，台灣目前的盛行率近三成，如果有消化功能不好、上腹痛、胃潰瘍、十二指腸潰瘍等相關症狀，或65歲以上年長族群，發生率相對較高。

高雄胃腸肝膽專科醫師陳韋志說明，根據研究顯示，若一個人有幽門螺旋桿菌感染，其罹患胃癌機率會比一般人增加5.6倍，國內研究也發現，當感染幽門螺旋桿菌的病患接受除菌治療，罹患胃癌的風險可減少約50%。想了解胃部是否感染幽門螺旋桿菌，則可以透過糞便檢查、呼氣檢查，或運用胃鏡做切片，再以快速試劑進行化驗。

盡早展開行動，才能遠離胃癌威脅

陳韋志醫師提醒，胃部若有幽門螺旋桿菌感染，多數病患只感覺輕微不舒服，頂多就是「胃脹脹、消化不好」，所以容易受忽視。當民眾接受胃鏡檢查，就能及早揪出病灶，若發現早期腫瘤，當下就可運用器械將腫瘤除去，若確認胃潰瘍、十二指腸潰瘍與幽門桿菌有關，也可趕快用藥殺菌，以減少胃癌威脅。



資料來源：健康醫療網 胃鏡檢查新選擇 不適度降低、檢查更精細

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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