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健康食品不是吃越多就越健康！　購買前把握三步驟

健康食品不是吃越多就越健康！　購買前把握三步驟
健康食品不是吃越多就越健康！　購買前把握三步驟

健康醫療網

2021-11-11 13:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】你也有吃健康食品的習慣嗎？尤其受到特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響，也讓市面上各類標榜調節機能與補充營養的產品日漸增多。食藥署表示，為保障消費者食用安全與權益，若業者標榜為健康食品，在上市前就得向衛生福利部申請查驗登記，且須提供科學證據佐證產品的安全性及保健功效，經審核通過取得許可證後，才可稱為健康食品。

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審核通過健康食品　才能宣稱保健功效

包括調節血脂、胃腸功能改善、護肝、免疫調節、骨質保健、不易形成體脂肪、抗疲勞、輔助調整過敏體質、調節血糖、延緩衰老、牙齒保健、促進鐵吸收、輔助調節血壓等13項皆為市售的健康食品可宣稱的保健功效。食藥署強調，若未經審核通過具有上述功效之食品，不得稱為健康食品，因此民眾在購買任何健康食品時，應把握「停」、「看」、「聽」三要訣。

聽從專業人員建議　選擇適合自己的健康食品

食藥署說明，包括第一步「停」下腳步，先思考自己是否有需要以及對健康是否有實際幫助，第二步則是睜大眼「看」產品包裝，像標章及核准字號、警語、注意事項、建議攝取量等，最後則是「聽」醫師或營養師等專業人員建議，選擇對自身狀況有益的健康食品，才能真正對症下藥，達到真正保健功效。

健康食品並非藥品　必要時仍得就醫治療

此外，健康食品不是吃越多就越健康，購買後也應依照建議攝取量食用，意成分標示及相關警語，避免可能的交互作用。食藥署呼籲，健康食品仍屬於食品的一種，並不是藥品，因此並未有治療效果，民眾若有任何不適症狀出現時，必要時仍須就醫治療，避免使症狀加劇，影響健康。



資料來源：健康醫療網 健康食品不是吃越多就越健康！　購買前把握三步驟

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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