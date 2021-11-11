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導入全速域 CTS、添增琉光金新色　2022 年式 Mazda3 新台幣 78.8 萬起登場 !

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-11-11 13:55:40

台灣馬自達今日 11/11 宣布全新 2022 年式 Mazda3 正式登場，導入全速域巡航模式車道維持輔助系統 (CTS)，以及琉光金新色與融合黑色設計元素的全新 Carbon Edition 車型。

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全新琉光金車色塗裝。
2022 年式 Mazda3 同樣提供四門房車與五門掀背車型，並且換上全新的車型命名原則，Sedan / Hatchback 常販車型正式售價分別為: 20S Carbon Edition 85.8萬/ 86.8萬，20S Premium 92.8 萬 / 93.8 萬及20S Signature Sedan / Hatchback 車型皆為 99.8 萬。另外 Sedan 車型還多了另一款 78.8 萬元受訂生產的入門版本 20S。最頂級的 20S Signature 車型則可加價 1 萬元專屬選配 Carbon Edition+ Package，包含酒韻紅真皮座椅、爍黑車外後視鏡與爍黑鋁合金輪圈。

最頂級的 20S Signature 車型可加價 1 萬元專屬選配 Carbon Edition+ Package，包含酒韻紅真皮座椅、爍黑車外後視鏡與爍黑鋁合金輪圈。
配備方面，2022 年式 Mazda3 全車系擁有 LED 頭尾燈、感應雨刷與頭燈、Push Start、7 吋數位儀錶、8.8 吋中央螢幕 (Apple CarPlay/Android Auto/藍牙/USB)、7 具氣囊、DSC、EPB 電子手煞及 Auto Hold 等。

除了接單生產的 20S 之外，其他車型搭載全速域 MRCC 主動式車距控制巡航、SBS 智慧前行煞車輔助、CTS 巡航模式車道維持輔助 (升級為全速域)、LAS 車道偏移防止、LDWS 車道偏移警示、BSM 盲點偵測、RCTA 後方來車警示、HBC 遠近光自動調節、DAA 駕駛疲勞警示、方向盤換檔快撥片、後座出風口及雙區恆溫空調。

動力配置方面，2022 年式 Mazda3 仍採用 2.0 升 Skyactiv-G 直列 4 缸自然進氣汽油引擎，可輸出 165 匹最大馬力及 21.7kg-m 峰值扭力，搭配 6 速手自排變速箱及前輪驅動。

此次 2022 年式 Mazda3 終於導入期盼許久的全速域巡航模式車道維持輔助系統 (CTS)，假設未來原廠能隨日本官方作法提供車主回廠升級，對於現有車主來說絕對是一大福音。

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