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高雄醫學大學附設中和紀念醫院外科部主任郭耀仁教授、高雄市立小港醫院副院長李書欣醫師、高醫整形外科醫師王育婍，以及新加坡國立中央大學整形外科醫師紗維夏（Savitha Ramachandran）等人共同合作，進行第一篇亞洲臉部移植觀點研究，研究結果獲刊在2021年10月份國際知名顯微重建《Microsurgery》雜誌。
臉部移植 八成認同亦憂風險
分析發現，受訪者對於臉部移植相關資訊缺乏，超過7成受訪者主要資訊來源是媒體報導；而有醫療背景者，約5成5的資訊來源是一般醫學期刊。對於臉部移植的主要適應症，有超過7成5受訪者認同是嚴重顏面損傷變形、功能缺損及顏面燒燙傷致變形；部份臉缺損，如口腔、唇頰甚至鼻缺損變形亦可；另外，超過8成受訪者認為臉部移植後可恢復正常功能，雖然他們對移植手術後免疫及相關併發症風險存有疑慮，但認同臉部移植可為此類病患提供一線生機。
臺灣屬人體試驗階段 這些群族可列等候名單
高醫臉部移植團隊負責人郭耀仁教授表示，依據調查結果與歐美國家比較，雖然宗教、文化背景不同，但國人對於器官捐贈甚至臉部移植逐步認同。目前臉部移植在臺灣仍屬人體試驗階段，其適應症主要以臉部嚴重創傷、燒燙傷或血管先天畸形，經手術仍有功能及美觀缺損、年齡為20至55歲、無嚴重感染患者、經精神科心理評估通過後，可列入等候名單；但國內器官捐贈風氣不盛，臉部捐贈勸募的困難度更高。
郭耀仁教授補充，全球迄今已完成近50例臉部移植，高醫附院於2019年通過衛生福利部核可得以進行臉部移植手術，但門診諮詢者多為癌症切除重建者，非目前臉部移植適應症，迄今尚無合適病患。
資料來源：健康醫療網 你知道臉部移植嗎？ 高醫發表亞洲首篇變臉調查報告
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