新動力系統/主動安全科技上身　Hino 六期新車全系列正式在台推出

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本次發表的新車符合大型柴油車六期排放法規，新車全數搭載原廠 DPR 柴油碳微粒主動濾清系統及 SCR 尿素觸媒還原系統，亦針對新的法規規範之安全配置，包含 300 系列、500 系列與 700 系列，都配有如 VSC 車輛穩定控制系統、PCS 預警式防護系統、LDWS 車道偏移警示系統。
然而為對應車型與品牌辨識度，六期新車也換上與日本原廠相同的車型名稱(Model Name) ，凸顯商品與日本母廠同步，包含 300 系列 → HINO DUTRO、500 系列 → HINO RANGER、700 系列 → HINO PROFIA。
另外針對消費者需求，和泰也採用全新的經營策略，以 Total Support (全方位支持)為經營方針，並以 4 Support 為策略核心，持續供應 Hino 完整的商品線，提供各行各業所需的車型，以及整合集團價值鏈，從租車、車貸、產險、車體打造、特裝事業、中古車等，提供顧客全方位服務。像是也將利用集團公司「和泰車體」打造的五噸框式完成車和寬幅大客車，意味著和泰未來將會推出更多完成車式樣，提供顧客一站式銷售的服務。
【700 系 PROFIA】
在 700 系列 PROFIA 方面，是睽違 14 年的大改款車型，外觀車頭以 Hino 廠徽為中心，搭配大面積的鍍鉻護罩，更顯立體感。全新的 LED 頭燈及日行燈的點綴，展現十足霸氣。新車室採集中中控台設計，操控更加容易。中控台上有大置物平台與多功能插槽，頂棚新增 LED 室內燈，車室睡床增加緩衝材質厚度，並藉由改變車頭固定裝置的減震彈簧角度，抑制車頭震動，提升行駛舒適性效果。
此次 700 系列 PROFIA 共引進曳引車型/大貨車型、混凝土攪拌車型與新動力傾卸車型，其中 4×2 曳引車，除了維持原本 410P 馬力車型外，亦追加 380P 馬力車款，搭配 7 檔手排變速箱。6×2 - 26 噸級大貨車，全拖時，最大聯結總重可達 46 噸。這次也特別引進全新 25 噸無全拖車型，搭載 A09C 引擎及 9 檔手排變速箱。而混凝土攪拌車與傾卸車均採用 A09C 360P 馬力引擎，搭配 9 檔手排變速箱，讓車輛面對嚴苛路面，能帶給駕駛更順暢的操控性。
【500 系 RANGER】
HINO 700 系 PROFIA
500 系列 RANGER 部分，提供中型貨運物流車型、中長途運輸物流車型與 17 噸多功能車型，同樣導入全新的外觀設計由數片大型水箱護罩組成霸氣 V 型輪廓，整體給人強韌視覺感受。依噸數不同，500 系有二款外觀設計：10.4 / 11 噸車型，具有都會俐落外型。15.5 / 17 噸車型，除了承襲 V 型輪廓外觀，加上二側外廓輪拱，更凸顯強勁的山道行駛性能。新車室配置貼心收納空間，中控台上的大置物平台與多功能插槽，可插文件或手機。後方並配置有睡床(10.4噸無)，頂棚也有 LED 室內燈。
動力方面，10.4 / 11 噸車型，搭載 A05C 引擎，排氣量 5,100cc，引擎在 1,400rpm 時輸出 81kgm 的最大扭力，2,300rpm 輸出 240 匹最大馬力。全新導入的 6 檔自手排變速箱，搭配新式換檔旋鈕與換檔撥桿(限自手排車型)，讓行駛時換檔更加輕鬆。
15.5 / 17 噸車型搭載 J08E 引擎，排氣量 7,600cc，最大扭力 84kgm 與最大 280 匹馬力，並搭載全新 6 檔與 9 檔手排變速箱，讓動力輸出更加平順。另外 17 噸車型共有 5 種軸距選擇(4330mm/5080mm/5830mm/6430mm/6450mm)，本次特別推出 4330mm 短軸車型，能滿足有山區行駛及中大型砂石載運業者的需求，新的 9 檔變速箱，讓在山區載運業者更得心應手。軸距 6450mm 長軸車型，可打造較大車廂，搭配空氣懸吊，讓行駛更加穩定。
【300 系 DUTRO】
HINO 500 系 RANGER
300 系列 DUTRO 主要是針對市區物流與自用業者開發的車款，提供標準艙與寬式座艙兩款座艙造型。外觀延續本次 HINO 六期車特色，藉由上揚的 V 型輪廓，讓座艙更顯俐落感。車室內延續原有寬敞的設計，方向盤配置整合控制按鈕，儀表板附有 4.2 吋全彩多功能資訊顯示幕。中控台 7 吋顯示幕，整合音響與視野輔助顯示器，駕駛藉由觸控即可操作。車外視野輔助鏡頭，採模組化設計，除了俐落的外觀，鏡頭偵測範圍也符合法規要求標準。
動系統部分共有 5 檔手排與新 A860E 6 檔自排變速箱可以選擇，同時針對自營商喜愛的 5 噸車型，除底盤車型外，亦引進完成車式樣。
HINO 300 系 DUTRO 寬式座艙
針對遊覽車業者，和泰全新導入了 Hino 寬幅式大巴士，最高馬力 360 匹，引擎在 1,100rpm 時可輸出最大 160kgm 最大扭力，有手排與自排二種變速箱可選，主被動安全配備有 PCS 預警式防護系統、LDWS、VSC、ACC 主動車距維持系統、定速系統及自動火災消防系統等。另一款低地板大客車也導入六期車款，同步加裝了 LDWS 與自動火災消防系統等安全配備，讓車輛行駛更加安全。
HINO 300 系DUTRO 標準座艙
寬幅式大客車
低地板公車