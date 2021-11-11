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一名69歲林姓婦人，平時喜歡吃破布子，加上正逢甜柿產季，因此飯後也常食用甜柿，近日卻開始出現胃脹氣、噁心等不適症狀，就醫後經檢查發現，胃裡面竟然有一顆大約7公分的糞石。許家榮醫師表示，所幸經微創手術取出胃糞石後，患者目前已恢復健康。
想喝可樂分解糞石 小心飲用過量導致胃酸過多
許家榮醫師說明，其實少部分民眾在飲用可樂或消化酵素時就可將糞石分解，但可樂含糖量高，加上飲用過量也會造成刺激、胃酸過多等風險，尤其糖尿病患者更不能如此飲用；此外，糞石也有可能會出現往下掉的現象，因而誘發腸阻塞，使患者不僅會出現腹痛，還可能導致腸壁壞死、腸穿孔，甚至引起腹膜炎，危及生命，因此必要時，仍得尋求醫師協助，大部分患者皆可透過內視鏡取出，除非糞石太大，則建議採以手術治療。
養成細嚼慢嚥習慣 降低誘發糞石風險
平時攝取足量的膳食纖維，的確能幫助增加糞便體機、促進消化，但若為咀嚼功能不佳、腸蠕動較差等高危險群民眾攝取過多的膳食纖維，這時水份又補充不足，就很容易產生糞石。南投醫院黃淑敏營養師呼籲，因此若為高危險族群，平時在飲食上應養成細嚼慢嚥的習慣，且配合適當的運動及攝取充足水分，若有任何症狀時則應盡快就醫治療，避免症狀加劇。
資料來源：健康醫療網 69歲女吃甜柿引起腹痛 竟是胃長了7公分糞石引起
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