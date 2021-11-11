預計 2022 年投入市場販售　Subaru Solterra 正式亮相

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據官方敘述，Subaru Solterra 採用與 Toyota 合作開發的 e-Subaru Global Platform 平台打造，將大容量電池安裝在車身底部，把電池作為車體的一部分，以實現低重心、高剛性的車體表現。
在外觀方面，可以看出 Solterra 與 bZ4X 之間的血緣，兩者間的車身尺寸無論是長寬高也全數相同，但車頭方面 Solterra 採用了無縫式的六邊形設計來添增家族風格，下方氣壩亦導入霧燈設計來填加粗曠感受。車室鋪陳部分，Solterra 與 bZ4X 如出一轍，採用低水平式的中控台設計，加上平整化的底版設計，營造出優異的乘坐空間。
動力與續航表現方面，提供 2WD 前驅與 4WD 四驅版本，其中前驅版本採用 150kW 最大馬力；四輪驅動版本前、後軸各搭載一組 80kW 電動馬達，合計綜效輸出為 160kW。續航力方面，其採用的 71.3kWh 鋰離子電池組，原廠公布在 WLTP 規範測試下，前驅版本約可達 530 公里、四驅版本則有 460 公里左右的表現。充電部分，使用 AC 交流電最高支援 6.6kW、DC 直流電則可達 150kW。而除了透過充電器補充能源之外，Solterra 也配有車頂太陽能電池板，有助於提供更優異的續航表現。
Solterra 的推出意味著 Subaru 也正式踏進純電市場的領域，相信在與 Toyota 資源共享之下，能夠進一步降低開發成本，加速市場的分佈。