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該研究由加拿大多倫多約克大學學者進行，研究對象為18至25歲就讀心理系的女性大學生，共172名，挑選此年齡層主要因過去研究曾指出，在這區間的女性為最孤獨的人口族群。結果發現，較低的整體重要性及同儕重要性與較高的孤獨狀態有關；而較高的缺乏重要性（自覺對他人來說是隱形及無關緊要的）及覺得自己無關緊要的恐懼與更多孤獨的特質及較低對朋友的重要性是相關連的。
單身不等於孤獨 不覺得孤獨是一種困擾對自己有益
國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系兼任教授林家興說明，一般來說，高自尊的人較看重自己，也會自認自己對他人是重要有價值的，建議可嘗試學習以更接近真實地來認識自己及他人，如實地了解自己，而不是用自己的想像去看待。
此外，單身不等於孤獨，孤獨也不等於心理困擾，如果主觀上不覺得孤獨是一種困擾，也不影響其人際關係和工作時，它其實是助益的，例如可以更專注工作、做自己喜歡的事情、自我充實成長、獨立思考，甚至自我覺察等。
愈用社群愈孤單 情緒檢測了解自己的狀況
董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，無論在實體面或網路上，找三五好友，而不是三十五十好友，然後主動去關心他們，不只是等著別人來找你；其次，網路和社群已經是我們的生活模式，有不少研究發現愈用社群愈孤單，建議當因為孤獨的感覺而陷入經常都不開心、體重短時間爆增（低）、對事情不起勁、莫名的想哭、沮喪、否定自己、甚至覺得自己沒有存在的價值感，且已持續一段長時間，就應該透過情緒檢測 （https://pse.is/3jxlpf）看自身情緒狀況，若一直處於高分，就應該尋求專業的協助。
資料來源：健康醫療網 你覺得孤獨嗎？ 研究：認為自己對別人不重要愈孤獨
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