全場起立鼓掌5分鐘　《ANNETTE：星夢戀歌》奪坎城2大獎

我是廣告 請繼續往下閱讀
細數李歐卡霍的過往作品，常有許多讓人意想不到的夢幻場景，或是角色透過歌舞來表達情緒，「音樂」早已成為卡霍作品不容忽視的存在。據悉，卡霍一直想要執導音樂劇電影，甚至曾想過把第三部電影《新橋戀人》（The Lovers on the Bridge）打造成音樂劇，不過最後沒有成功，最大的問題與遺憾，就是他無法自己作曲。
卡霍對自己癡迷音樂劇電影表示原因：「音樂劇為電影帶來另一個高度，當中有時間、空間和音樂。它帶來驚人的創作空間，可以透過音樂引導，或是與音樂相反的方式來引導場景，可以混合各種矛盾的情緒，這在人們不唱歌或不跳舞的電影中，是絕對不可能辦到的，也同時可讓電影變得怪誕又深刻。」
一直懷抱音樂劇電影夢的卡霍，由於在2013年前作《花都魅影》當中，使用了Sparks的歌曲《How Are You Getting Home》，而Sparks在得知這個消息後，也跟他取得了聯繫，並在幾個月後，向卡霍發送本片最初期的故事與企劃想法。原來，Sparks早在2011年就有《ANNETTE：星夢戀歌》這項企劃，並想將故事概念化為錄音室專輯，甚至還想好巡迴演唱時，要安排3位演員，在舞台上呈現這個故事。
Sparks回憶這段過程：「經過幾週思考，卡霍說他真的很喜歡這個企劃，並希望成為他的下部電影題材。我們對他的回應又驚又喜，尤其我們還是卡霍電影的粉絲，現在意識到他將執導我們的故事，這已經超出我們的夢想。」而在接下來的7年當中，雙方也不定期在巴黎與洛杉磯會面，著手完成更完整的故事與音樂元素。滿懷熱情的Sparks繼續補充：「這是一個漫長的過程，但卡霍和我們的動力都非常強，就算雙方無法碰面開會，也會來回發送文件相互討論。」
身為開創性流行音樂先驅的Sparks，其實從1972年首度亮相以來，已經發行25張饒富創意又大膽的專輯，聲勢享譽國際，更曾數度登上「年度專輯」榜單。對於能跟Sparks合作，將《ANNETTE：星夢戀歌》給搬上大銀幕，李歐卡霍也透露：「在我14歲左右，就獲得他們的專輯如《Propaganda》與《Indiscreet》，這仍然是我目前為止，最喜歡的兩張流行專輯。他們非常有創造力、謙遜又有效率，同時具備獨特的旋律與節奏感。如果沒有他們，我想我永遠無法實現我進電影圈以來，一直想要做的事情－製作一部音樂劇電影。」
這部由美國傳奇搖滾名團「Sparks」打造原創故事並操刀配樂，甚至榮獲坎城影展「最佳導演」、「最佳配樂」雙料大獎的《ANNETTE：星夢戀歌》，即將在12月10日於台灣絕美上映。
本片劇情描述脫口秀巨星亨利（亞當崔佛飾演），與歌劇天后安（瑪莉詠柯蒂亞飾演）墜入愛河，兩人從舞台表演、山野幽會到激情性愛，不僅同聲詠唱歡愉，亦哀鳴內心幽暗恐懼。他們結為夫妻的消息，更成為全球矚目焦點。然而當亨利的事業開始下滑，安的事業卻蒸蒸日上，彼此的關係也逐漸受到考驗。此時，兩人的女兒安妮特（黛文邁道爾飾演）誕生，而安妮特得天獨厚的歌唱天賦，竟為夫妻兩人的關係再掀風暴...。（編輯：楊穎軒）