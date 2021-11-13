被抓包忘記「文青女神」是誰 周予天尬笑：一時沒認出來
小說改編的愛情電影《一杯熱奶茶的等待》，集結了新生代偶像連晨翔、吳子霏、周予天，以及入圍今年金馬獎最佳新人的潘綱大。周予天唱而優則演，這次首度跨足電影圈，演出癡情暖男阿問，在寒流裡情人節中等待愛人現身，因女主角吳子霏遞給他一杯熱奶茶，溫暖動人的故事就此開展。周予天片中戴起眼鏡秒從陽光型男變得斯文又誠懇，造型十足有說服力，讓導演詹馥華大讚他簡直從書裡走出來的人物。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-11-13 11:56:31
在片中周予天和吳子霏有多場對手戲，兩人在電影開場的相遇是在寒流來襲的情人節晚上，氣候就如同近期氣溫溜滑梯一樣冷颼颼，吳子霏看見在冷風中等待的周予天，因不小心誤會他在癡等自己的同學，伸手遞出了一杯熱奶茶而結緣。吳子霏形容第一次見到周予天，以為是貴族王子現身，覺得這男孩太有氣質，高帥又有禮貌、有才華，不過她也爆料兩人初識時的趣事：「印象很深刻，已經上到第二堂表演課，予天竟然問我是不是子霏？跟我確認姓名以外，他還很老實的承認忘記我們曾一起工作過，真的很過份耶！」，周予天對這件糗事直說抱歉：「因為子霏參加活動時穿得很高貴，但她私底下很親切平易近人，一時沒認出來。」
周予天在音樂創作表演亮眼，今年初參加《全明星運動會第二季》錄製更是因在游泳項目表現突出，讓他備受矚目，人氣跟著水漲船高。他表示所飾演的阿問很專情，個性率直又單純，一開始很苦惱要如何詮釋，還跑去請教導演，結果卻被說自己就跟角色一樣，才讓他放心盡力表現自己，他笑猜：「可能是試鏡時，有段戲是在寒冬中，略帶憂鬱的苦等女朋友出現的戲，我當時憂鬱的神情，正巧打中導演的心吧！」周予天為了詮釋好角色，很認真的作了許多表演功課，還和表演指導及導演做一對一的劇本解讀，「我記得那時候筆記寫得很多很滿，整本都是藍藍紅紅的。」首度演電影也讓周予天發現拍戲與以往拍MV不同之處，他說：「我沒想到光是兩場戲，可以從下午拍到晚上、凌晨！是我唯一覺得不習慣的地方。」