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48歲女類風濕關節炎雙膝劇痛　靠健保新藥重獲新生

48歲女類風濕關節炎雙膝劇痛　靠健保新藥重獲新生
48歲女類風濕關節炎雙膝劇痛　靠健保新藥重獲新生

健康醫療網

2021-11-13 12:31:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】48歲蔡姓安親班老師，5年前突感膝蓋疼痛，痛到如錐子鑽骨頭，初期以為是退化性關節炎，減重10十公斤、接受關節鏡手術，仍不見改善，進一步檢查才確診為「類風濕關節炎」，但透過遵醫囑按時服藥，目前生活狀況如一般人自在。健保今年新增兩種口服標靶小分子藥物，累積約十種生物製劑與四種口服標靶小分子藥物等進階治療方式，提供病友治療達到緩解的新選擇，財團法人風濕病基金會台灣抗風濕病聯盟也推出「一分鐘微笑量表」，幫助醫病溝通並做出治療決策。

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防疫+天冷類風濕性關節炎控病兩大難

風濕病基金會台灣抗風濕病聯盟執行長蔡長祐表示，類風濕性關節炎是全身性自體免疫疾病，台灣約有10至20萬名病友，常見發生於中年女性。因免疫系統失調，把自己的關節當成攻擊目標，造成發炎腫痛，嚴重甚至變形，誘發疾病原因包括感染、壓力、溫度等。而疫情期間，約三成病友未規律回診，造成病況失去控制，全身發炎。門診就有一名病友關節劇烈腫痛，手肘與膝蓋彎曲趨近90度，移動只能拖步走，才趕緊就醫。

逾9成病友不知治療目標　診間溝通很困難

風濕病基金會台灣抗風濕病聯盟董事長蔡世滋表示，每一病症都有依循的治療目標，像糖尿病應控制糖化血色素在7％以下，發燒應在38℃以下，類風濕性關節炎也有治療目標，臨床上常用「DAS-28」分數來評估疾病活動度，區別為疾病緩解、低疾病活動度、中疾病活動度與高疾病活動度等四種等級。

其中，以「疾病緩解」為病友應追求的目標，使關節不腫痛、體內發炎指數正常，以延緩關節破壞。研究也發現，疾病緩解者在COVID-19感染後住院與死亡、併發心血管疾病事件與骨鬆性骨折等共病風險減少1.94至2.48倍。然而，臨床卻超過9成病友不知個人治療目標，主要原因是專業評估方式過於複雜、需套用特殊公式，診間醫病問答常陷入困難。

「一分鐘微笑量表」助醫病溝通　藉此追求人生微笑曲線

對此，風濕病基金會台灣抗風濕病聯盟，推出「一分鐘微笑量表」。病友只要快速圈選幾個項目，包括身體狀況、疼痛分數，及評估是否困難或無法完成5大生活行為，如自行穿衣、起床、舉杯喝水等，即可找出對應疾病控制的四種表情符號。

「一分鐘微笑量表」幫助病友掌握疾病現況並設定治療目標，建議每週定期評估，然後紀錄下個人微笑標章。待回診時，與醫師討論期間蒐集到微笑標章的變化，醫師也可即時給予回饋，有助促進醫病間有效溝通，更精準用藥，使更多病友治療達標。

微笑量尺與治療並進　新治療藥物穩控類風濕性關節炎

竹山秀傳醫院免疫風濕科蕭育芬醫師表示，追求治療達標過程，配合醫囑、監測疾病與規律治療很重要，目前治療方法多元，除了非類固醇消炎藥、類固醇及疾病調解抗風濕病藥物與生物製劑外，近年健保給付新一代的口服標靶小分子藥物，提升治療便利性之餘，幫助害怕打針、擔心經常進出醫院而增加染疫風險、工作或課業忙碌、希望快速緩解不適症狀的病友穩定疾病，達到緩解目標。

蔡世滋期勉病友，秋冬是類風濕性關節炎好發季節，加上新冠肺炎疫情伺機而動，病友更應重視治療達標，雖然無法根治，建議善用「一分鐘微笑量表」，透過良好的醫病溝通、配合醫囑、監控疾病活動度與積極治療，達到疾病緩解，以維持生活品質。



資料來源：健康醫療網 48歲女類風濕關節炎雙膝劇痛　靠健保新藥重獲新生

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