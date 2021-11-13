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防疫+天冷類風濕性關節炎控病兩大難風濕病基金會台灣抗風濕病聯盟執行長蔡長祐表示，類風濕性關節炎是全身性自體免疫疾病，台灣約有10至20萬名病友，常見發生於中年女性。因免疫系統失調，把自己的關節當成攻擊目標，造成發炎腫痛，嚴重甚至變形，誘發疾病原因包括感染、壓力、溫度等。而疫情期間，約三成病友未規律回診，造成病況失去控制，全身發炎。門診就有一名病友關節劇烈腫痛，手肘與膝蓋彎曲趨近90度，移動只能拖步走，才趕緊就醫。
逾9成病友不知治療目標 診間溝通很困難風濕病基金會台灣抗風濕病聯盟董事長蔡世滋表示，每一病症都有依循的治療目標，像糖尿病應控制糖化血色素在7％以下，發燒應在38℃以下，類風濕性關節炎也有治療目標，臨床上常用「DAS-28」分數來評估疾病活動度，區別為疾病緩解、低疾病活動度、中疾病活動度與高疾病活動度等四種等級。
其中，以「疾病緩解」為病友應追求的目標，使關節不腫痛、體內發炎指數正常，以延緩關節破壞。研究也發現，疾病緩解者在COVID-19感染後住院與死亡、併發心血管疾病事件與骨鬆性骨折等共病風險減少1.94至2.48倍。然而，臨床卻超過9成病友不知個人治療目標，主要原因是專業評估方式過於複雜、需套用特殊公式，診間醫病問答常陷入困難。
「一分鐘微笑量表」助醫病溝通 藉此追求人生微笑曲線對此，風濕病基金會台灣抗風濕病聯盟，推出「一分鐘微笑量表」。病友只要快速圈選幾個項目，包括身體狀況、疼痛分數，及評估是否困難或無法完成5大生活行為，如自行穿衣、起床、舉杯喝水等，即可找出對應疾病控制的四種表情符號。
「一分鐘微笑量表」幫助病友掌握疾病現況並設定治療目標，建議每週定期評估，然後紀錄下個人微笑標章。待回診時，與醫師討論期間蒐集到微笑標章的變化，醫師也可即時給予回饋，有助促進醫病間有效溝通，更精準用藥，使更多病友治療達標。
微笑量尺與治療並進 新治療藥物穩控類風濕性關節炎竹山秀傳醫院免疫風濕科蕭育芬醫師表示，追求治療達標過程，配合醫囑、監測疾病與規律治療很重要，目前治療方法多元，除了非類固醇消炎藥、類固醇及疾病調解抗風濕病藥物與生物製劑外，近年健保給付新一代的口服標靶小分子藥物，提升治療便利性之餘，幫助害怕打針、擔心經常進出醫院而增加染疫風險、工作或課業忙碌、希望快速緩解不適症狀的病友穩定疾病，達到緩解目標。
蔡世滋期勉病友，秋冬是類風濕性關節炎好發季節，加上新冠肺炎疫情伺機而動，病友更應重視治療達標，雖然無法根治，建議善用「一分鐘微笑量表」，透過良好的醫病溝通、配合醫囑、監控疾病活動度與積極治療，達到疾病緩解，以維持生活品質。
資料來源：健康醫療網 48歲女類風濕關節炎雙膝劇痛 靠健保新藥重獲新生
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