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糖尿病從病理機轉來看，從發病初期，腎功能就已開始悄悄出現異常。中華民國糖尿病學會理事長黃建寧解釋，高血糖狀態會造成腎臟內的腎絲球及腎小管作用失調，導致「高壓」狀態，但這時候並無明顯不適症狀，直到持續高壓導致腎臟結構異常，進而出現「尿蛋白」，患者才可能意識到腎臟出問題。黃建寧提醒「當尿液很多泡泡且久不散去時，要當心很可能是『尿蛋白』出現」，若無及時發現治療，恐喪失黃金治療時間，腎功能惡化速度增加3倍。
根據2019第二型糖尿病年鑑，台灣糖尿病患年度尿蛋白檢查率僅35.8%，也就是有三分之二的患者沒有定期進行尿蛋白檢驗，黃建寧呼籲糖友「千萬勿忽略每年尿蛋白檢測」，以及定期驗血液肌酸酐、血鉀，以鑑別有無腎病變。一旦出現過尿蛋白，則需要提高檢驗頻率並搭配藥物追蹤治療。此外，黃建寧提醒，「腎臟就像過濾器，負責將身上多餘毒素排出，而心臟是馬達，負責體內血液供應，過濾器壞了，也會慢慢影響心臟功能。」糖尿病患者若腎臟出問題，恐也會連帶提高心臟衰竭風險，因此，黃建寧提醒「適當時機藥物介入很關鍵」。
及早治療「舒壓」，可延緩10年洗腎、心衰竭風險
中華民國糖尿病衛教學會理事長王治元提到，過去糖尿病腎病變治療一直以血管收縮素接受器抑制劑(ARB)這類降血壓藥物為主，雖能延緩尿蛋白發生，但是對於延緩洗腎的改善效果有限，直到近年新型口服降血糖藥物出現，透過抑制SGLT2運輸蛋白的過度作用，有助改善腎絲球的「高壓」狀態，讓腎臟壓力下降，同時改善尿蛋白也延緩腎臟功能惡化。王治元進一步解釋「要完全逆轉腎臟病變是不太可能」，但透過藥物舒緩腎臟壓力，當壓力變少、腎臟有時間修復，讓患者能減少立即透析治療，或是延後洗腎，對於病患後續的生活品質都有很大的幫助。同時，腎臟保護好了，也會降低心臟的負擔，減少後續併發心衰竭的風險。
今天，您有「控」嗎? 謹記321法則，回診請問糖三臟
除了藥物治療外，王治元也提醒糖友，務必要加入糖尿病或腎病變照護網，完整且常規追蹤病程，回診時也記得「請問糖三臟」，主動向醫療團隊了解自己血糖控制、腎臟與心臟狀況，掌握好自己的疾病，學會照顧自己。黃建寧也提醒謹記「控糖321」口訣，包含血糖3指標: 空腹血糖、飯後血糖以及糖化血色素、腎臟2功能:「定期檢查蛋白尿、腎絲球過濾率」、心衰預防1定要:「觀察自己有沒有走路易喘、易疲勞等心衰竭早期症狀」。適逢2021世界糖尿病日，提醒患者糖尿病是長期的慢性疾病，除了仰賴照護團隊治療照護外，患者本身也主動參與了解自身狀況，做好血糖管理也要及早預防腎心相關併發症發生。
資料來源：健康醫療網 糖尿病引發腎心病變能否逆轉？ 及早介入是關鍵
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