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成功大學醫學院附設醫院血液科主治醫師李欣學醫師表示，多發性骨髓瘤是一種通常進展較緩慢的血液癌症 ，好發於老年人，男性較多。在疾病初期無明顯症狀，而後期的表現十分多樣且不容易察覺，如骨骼疼痛、感染、腎功能惡化、貧血 等，常被誤認是老化或其他疾病所引起，病患多於骨科、復健科或腎臟科就醫 ，若醫師和病患未提高警覺，常因此而延誤了診斷和治療的時機。「多發性骨髓瘤是很厲害的偽裝者」李欣學醫師說。也由於臨床症狀多元，民眾容易誤以為是老化現象造成而忽略，導致延誤就醫。
造成蝕骨性病變 還可能導致腎臟衰竭、免疫力低下
李欣學醫師指出，多發性骨髓瘤是源於「漿細胞」的惡性腫瘤，漿細胞腫瘤主要位在骨髓，可能造成蝕骨性病變，透過X光影像常見骨頭被啃食出現凹洞，導致患者出現骨頭疼痛，或造成骨折，此外也會引起高血鈣、貧血。此外，惡性的漿細胞會製造不正常的免疫球蛋白（又稱為M蛋白），M蛋白則可能會導致腎臟衰竭，並造成免疫力低下，讓病患容易受到細菌、病毒的感染。
引導性治療降低癌細胞、M蛋白 標靶藥物延緩腫瘤惡化
多發性骨髓瘤，對目前的醫學來說仍屬於無法完全治癒的疾病，但近年來隨著許多新型藥物的出現，病患的治療成效已有大幅進步。患者在診斷後，需接受幾個階段的治療，首先「引導性治療」的目標是大幅降低體內的癌細胞和M蛋白指數，目前引導性治療以「免疫調節劑」、「蛋白酶體抑制劑」的標靶藥物再加上「類固醇」的組合為主，疾病緩解後，如果病患的年齡、身體狀況和器官功能適合，建議考慮接受以「自體造血幹細胞移植」作為鞏固性治療，再加上維持性治療，以求盡量延長病患疾病控制的時間。近年更有新型的「單株抗體」標靶藥物問市，這些標靶藥物的組合可有效阻斷異常漿細胞生存及生長條件 ，比起傳統化學治療有更好的的療效。
醫師會根據病人的身體狀況、臨床試驗結果及藥物副作用等，選擇最適合的標靶藥物組合。標靶藥物組合劑型多元，若患者不適合針劑注射，目前也有一些藥物為口服劑型，而大部份的標靶藥物皆已納入健保給付，若能早期發現，適合接受自體幹細胞移植的患者平均存活時間可達5至10年 ，即使是不適合自體移植的患者(如75歲以上老人、身體狀況較差者)，透過藥物的調整，也能有效控制疾病，延緩腫瘤惡化、並有效提升生活品質。
李欣學醫師強調，多發性骨髓瘤的表現和症狀十分多元，民眾如果發現有原因不明的骨折、腎功能惡化、貧血等症狀，切勿輕忽，最好與醫師共同討論、合作找出背後的原因，若有需要並轉介到血液科接受進一步檢查，以免錯失及早診斷、治療的良機。
資料來源：健康醫療網 七旬老翁肺炎多次復發入院 機警檢查、竟確診多發性骨髓瘤
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