許富凱《孟婆》婚禮娶「某大姊」　貼臉狄玫超害羞

許富凱和狄玫在《孟婆客棧》上演姐弟戀婚禮，原來飾演許富凱媽媽的林美秀，懷疑兒子喜歡狄玫，心中驚嘆：「原來我的寶貝兒子喜歡這樣有年紀的女人。」甚至幻想起兩人婚事，只見許富凱嘴甜：「聽某嘴大富貴，永遠的娘子，未來的路妳我牽手一起走。」更寵溺說：「妳是我的心肝，勝過我的親娘。」兩人甜蜜轉圈，嚇得林美秀連忙想要阻止。許富凱形容第一次遇到狄玫姐，就要以新郎的古裝禮服碰面，感覺相當新奇跟特别，他回憶起拍攝當下要跟狄玫臉碰臉，送上「貼臉殺」，個性老實的他自認，「真的有點害羞，甚至不敢直視對方眼睛。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-15 10:59:13
客棧成員們彼此之間情愫，逐漸浮上檯面，「辦公室戀情」成吸睛焦點，客棧老闆萬千帆（唐美雲飾）與廚娘玲瓏（方馨飾）有相愛相殺的曖昧互動，一場玲瓏有事請託老闆情節，竟被要求要先「學貓叫」，讓萬千帆腹大笑：「母老虎，變成一隻小貓。」玲瓏好氣又好笑直指對方：「對貓比人好。」網友笑言：「方馨簡直突破恥度。」方馨形容這場學貓叫戲分超級可愛，然後拍攝上寫喝紅酒，本來劇組準備果汁，但她要求喝一小杯紅酒，讓她超入戲，意外造成網友學貓叫造成熱潮，甚至朋友看到她，也對她喵喵叫，讓方馨直呼真的太可愛了。
該劇收視率節節高升，唐美雲感謝觀眾的支持，網友關心方馨發泳裝照的祭品文是否有機會兌現？對此方馨直喊：「一言既出駟馬難追，但現在是玲瓏（方馨飾）男友萬千帆（唐美雲飾）不准。」方馨轉述，萬千帆說：「不可以這麼快就是玲瓏的泳裝照，要先別人的。」她說像無名（張書宇飾），討論度這麼高，不然就推無名養眼照，或者由總製作人唐美雲來指定，大家一定會配合，滿足觀眾朋友們。