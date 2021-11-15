女力興起！中小企業女性負責人逐年增長　服務業最多

近年來女性創業的風氣在政府推動及時代觀念改變下逐漸興起，根據經濟部統計處統計，台灣中小企業女性負責人家數逐年成長，2015年突破50萬家，2020年達56萬827家，較2019年成長3.2%，優於整體的2.5%，女性占比也由2011年36.4%提高至37.1%，增加0.7個百分點。
記者彭夢竺／台北報導
2021-11-15 11:09:47｜2021-11-15 11:10:27
根據統計處觀察發現，2020年中小企業家數為153萬1197家，其中女性企業主56萬5876家，男性企業主96萬5321家，若觀察主要行業企業主的女男性別比，所有業別比率均小於1，顯示各業別仍以男性負責人較多，只有服務業比率相較工業高，顯示女性企業主較深耕內需服務業市場。
若是以銷售額來看，2020年中小企業銷售額124,276億元，近10年平均年成長1.8%，其中由女性經營的銷售額為32,537億元，占比26.2%為歷年新高，相較2011年提高2.3個百分點，近10年平均年成長2.9%，優於整體。統計處表示，觀察每家銷售額，近10年女性企業主的年增幅也普遍優於整體中小企業，顯示女性企業主經營績效較佳。
產業別部分，2020年女性企業主銷售額達52,591億元，以批發及零售業占48.0%最高，製造業占14.7%次之，營建工程業占8.8%第三。統計處指出，新設立的中小企業，2020年有超過10萬家，占全體新設企業的99.8%，其中女性負責人的企業計42076家，占比近4成；按銷售額觀察，2020年新設立中小企業銷售額逾2千億元，其中女性貢獻621億元，占逾3成。