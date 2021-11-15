我是廣告 請繼續往下閱讀
北醫大口腔醫學院鄭信忠院長指出，日本的研究顯示，頭頸部晚期癌的患者，如有接受口腔照護，手術後口腔併發症發生率大幅降低，造血幹細胞移植中的患者，若能好好照護口腔，也可降低口腔黏膜炎的發病率及降低重症率。
癌症放射治療 影響牙齒健康
臺北醫學大學附設醫院牙科部吳家佑主任表示，口腔癌患者進行化學治療或放射治療後，因為傷疤可能不易張口，放射治療更會導致唾液減少、顎骨血液循環不良，一旦出現蛀牙、牙周病等齒源性感染必須拔牙，可能導致「放射性骨壞死」，嚴重者不僅會失去咀嚼能力，甚至引發敗血症危及生命；也因此，在患者治療前應先評估口腔健康，拔掉嚴重感染的牙齒，或在治療過程甚至治療後可能引起問題的牙齒也應先拔除。
錯誤觀念 恐加速口腔惡化
吳家佑主任指出，口腔黏膜很脆弱，許多患者自認為的良好照護可能會加遽惡化，例如有些患者會沖泡鹽水漱口，或選擇較含有酒精的漱口水為口腔清潔消毒，但反而適得其反，只是刺激、延緩黏膜的癒合，甚至有患者聽信偏方，用茶水漱口，但實際上不僅沒有清潔消毒作用，牙齒還可能變黃；另外，也有患者認為用硬毛牙刷較能清潔牙齒，這都是錯誤的迷思。
正確口腔保健 避免口腔感染
北醫大口腔衛生學系主任周幸華強調，癌症患者在治療前、中、後都應執行正確的口腔保健，患者若能正確潔牙、需要時塗氟保護牙齒、並時常保持口腔黏膜的清潔與濕潤，皆有助於預防口腔黏膜炎的發生，也避免後續導致口腔感染性疾病如蛀牙、牙周病、真菌感染等問題。
資料來源：健康醫療網 癌友口腔清潔不徹底 當心引發重症危及生命
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊