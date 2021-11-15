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衛生福利部南投醫院放射腫瘤科陳韻之醫師指出，根據最新癌症登記年報，台灣腎臟惡性腫瘤一年大概1300多人，其中以腎細胞癌最多，佔了九成，臨床症狀常以血尿、腹部腫塊、疼痛和體重減輕表現，但通常病人察覺症狀就醫時，腫瘤已經不小了，甚至有大約二成五的病人，在診斷最初就已經合併有局部淋巴轉移，甚至是遠端轉移。
標靶治療 緩解疼痛程度達8成
在癌症整合團隊的通力合作下，協助申請了標靶藥，系統性控制腫瘤；針對腫瘤壓迫造成疼痛的部分，經過放射腫瘤科醫師細心地治療規劃下，病人的疼痛在治療兩天後，有大幅的緩解。陳韻之醫師表示，對於腎細胞癌顱外轉移的病兆，放射治療效果非常好，臨床病人疼痛緩解的比例高於八成，呼籲病人千萬不要害怕治療。
已轉移晚期病人 精準癌症緩解性治療降不適
抗癌之路漫長，對病人及家屬都相當煎熬，每次回診面對治療結果、檢查報告總是忐忑不安，這過程有多痛苦只有當事者能體會，除了親友的支持，醫療團隊也扮演重要陪伴角色。
另隨著癌症治療的進步，即便是已轉移的晚期病人，透過精準的癌症緩解性治療（標靶治療和影像導引放射線治療），也能讓病人維持良好的生活品質，產生希望與力量，降低身心靈的不適感。
資料來源：健康醫療網 肩痛以為五十肩 竟是「腎癌骨轉移」作祟
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